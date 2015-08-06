Третья кредитная программа

Свежий выпуск
411
По материалам зарубежных информагентств подготовила Дина МАХАМБЕТОВА
«Сегодня завершается первый этап переговоров, а с завтрашнего дня начнется процедура разработки текста соглашения с кредиторами в подробностях», – уточнила Геровасили, оговорившись, что не вправе говорить за ЕС и МВФ.
Представитель кабинета убеждена, что «если будут выполнены обеими сторонами договоренности, достигнутые на саммите еврозоны (12–13 июля), то соглашение может быть достигнуто до 18 августа». Она также отметила, «чем ближе мы находимся к заключению соглашения, тем сильнее становится давление со стороны партнеров». По словам представителя кабинета, «существуют мощные круги за рубежом, которые по экономическим причинам хотят вытолкнуть Грецию из Евросоюза».

Роковой сход
Не менее 32 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести, свыше 40 получили ранения при сходе с рельсов двух пассажирских поездов в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом сообщила полиция штата, которая координирует спасательные работы. Трагедия произошла минувшей ночью на подтопленном в результате наводнения мосту через реку Мачак. По заявлению представителя железных дорог Анила Саксены, «причиной аварии стало затопление железнодорожного полотна водой». «Движение на этом направлении полностью парализовано, изменены маршруты следования 12 ближайших поездов, спасательные работы продолжаются», – проинформировал он.

ЕК окажет содействие
Как заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос по итогам разговора с главами МВД Великобритании и Франции Терезой Мэй и Бернаром Казневом, Франция и Великобритания не запрашивали у Еврокомиссии дополнительную помощь в борьбе с наплывом мигрантов в Кале, при этом ЕК намерена выделить Франции на решение миграционных проблем 20 миллионов евро из фонда, рассчитанного на 2014–2020 годы.
В ходе беседы с двумя министрами он подчеркнул, какую помощь готова предоставить Еврокомиссия. «Например, Европейский офис по вопросам убежища готов помочь с регистрацией заявлений о предоставлении убежища, а Европейское пограничное агентство Frontex может помочь с идентификацией и регистрацией мигрантов и сотрудничать со странами происхождения или транзита, чтобы ускорить выдачу проездных документов для возвращения и координировать и финансировать совместные операции по возвращению», – сообщил Аврамопулос.

Суицид дельфинов
На восточное побережье канадской провинции Новая Шотландия выбросились 16 черных дельфинов. Шесть млекопитающих погибли. Гринды были обнаружены на скалистом берегу в районе Кейп-Бретона – в северной части провинции, омываемой водами Атлантического океана. Местные жители поливали дельфинов из ведер водой. Десять животных удалось спасти, передает ТАСС.
Во время прилива выживших дельфинов выпустили обратно в океан. Животных спасли до прибытия специалистов из министерства рыболовства провинции.
Гринды – млекопитающие из семейства дельфиновых. Их длина составляет от 3,6 до 8,5 м, а весят они в среднем 800 кг. Они обитают в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

Популярное

Все
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Творил несмотря на запреты
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Конец карьере
Ждем путешественников из Поднебесной
Достойный пример для молодежи
Командный айтыс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]