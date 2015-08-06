Третья кредитная программа Свежий выпуск 411 По материалам зарубежных информагентств подготовила Дина МАХАМБЕТОВА

«Сегодня завершается первый этап переговоров, а с завтрашнего дня начнется процедура разработки текста соглашения с кредиторами в подробностях», – уточнила Геровасили, оговорившись, что не вправе говорить за ЕС и МВФ.

Представитель кабинета убеждена, что «если будут выполнены обеими сторонами договоренности, достигнутые на саммите еврозоны (12–13 июля), то соглашение может быть достигнуто до 18 августа». Она также отметила, «чем ближе мы находимся к заключению соглашения, тем сильнее становится давление со стороны партнеров». По словам представителя кабинета, «существуют мощные круги за рубежом, которые по экономическим причинам хотят вытолкнуть Грецию из Евросоюза».



Роковой сход

Не менее 32 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести, свыше 40 получили ранения при сходе с рельсов двух пассажирских поездов в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом сообщила полиция штата, которая координирует спасательные работы. Трагедия произошла минувшей ночью на подтопленном в результате наводнения мосту через реку Мачак. По заявлению представителя железных дорог Анила Саксены, «причиной аварии стало затопление железнодорожного полотна водой». «Движение на этом направлении полностью парализовано, изменены маршруты следования 12 ближайших поездов, спасательные работы продолжаются», – проинформировал он.



ЕК окажет содействие

Как заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос по итогам разговора с главами МВД Великобритании и Франции Терезой Мэй и Бернаром Казневом, Франция и Великобритания не запрашивали у Еврокомиссии дополнительную помощь в борьбе с наплывом мигрантов в Кале, при этом ЕК намерена выделить Франции на решение миграционных проблем 20 миллионов евро из фонда, рассчитанного на 2014–2020 годы.

В ходе беседы с двумя министрами он подчеркнул, какую помощь готова предоставить Еврокомиссия. «Например, Европейский офис по вопросам убежища готов помочь с регистрацией заявлений о предоставлении убежища, а Европейское пограничное агентство Frontex может помочь с идентификацией и регистрацией мигрантов и сотрудничать со странами происхождения или транзита, чтобы ускорить выдачу проездных документов для возвращения и координировать и финансировать совместные операции по возвращению», – сообщил Аврамопулос.



Суицид дельфинов

На восточное побережье канадской провинции Новая Шотландия выбросились 16 черных дельфинов. Шесть млекопитающих погибли. Гринды были обнаружены на скалистом берегу в районе Кейп-Бретона – в северной части провинции, омываемой водами Атлантического океана. Местные жители поливали дельфинов из ведер водой. Десять животных удалось спасти, передает ТАСС.

Во время прилива выживших дельфинов выпустили обратно в океан. Животных спасли до прибытия специалистов из министерства рыболовства провинции.

Гринды – млекопитающие из семейства дельфиновых. Их длина составляет от 3,6 до 8,5 м, а весят они в среднем 800 кг. Они обитают в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

