Третья мировая война может стать последней для цивилизации – Назарбаев
Анастасия Прилепская
Депутатам парламентов евразийских стран необходимо активно участвовать в преодолении кризиса доверия между мировыми державами и вносить вклад в достижение бесконфликтного существования, об этом Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил на Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Во-первых, я за то, чтобы голос парламентариев на континенте был слышен гораздо четче и громче. Понимая глубину и остроту современного глобального кризиса доверия между ведущими державами мира, кто, как не народные избранники должны внести свой вклад в его преодоление", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Во-вторых, Первый Президент Казахстана отметил важность более активного влияния парламентариев на политиков, членов правительств.
"В конце концов, Межпарламентский союз создан в 1889 году. Ему в этом году исполняется 130 лет, он создан раньше, чем Лига наций, основанная в 1919 году. Основная цель Союза заключалась в способствовании политическому диалогу между странами, и именно союз послужил стимулом к созданию Лиги. Депутаты могут более обстоятельно и целенаправленно доводить до политических месседжмейкеров переживания простых граждан наших стран о том, что сегодня планета снова оказалась у опасной черты", – подчеркнул Елбасы.
По словам Нурсултана Назарбаева, если произойдет Третья мировая война с применением средств массового уничтожения, она может стать последней для человеческой цивилизации.
"У наших народов давно сформировался сильный запрос на бесконфликтное существование, жизнь без страха за сегодняшний день и веру в завтрашний день – будущее наших детей и внуков. В этих условиях все жители Земли должны более активно подключиться к глобальной борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете", – резюмировал Первый Президент РК.
Отметим, в Нур-Султане проходит четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии. Подобное мероприятие в нашей стране проводится впервые.
Главной темой встречи выбрана "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Участники IV Совещания намерены обсудить и выработать общее видение и пути обеспечения стабильного развития Евразийского пространства.
В центре внимания представителей национальных парламентов, международных организаций будут вопросы координации парламентариев для расширения сотрудничества государств континента, реализации крупнейших интеграционных экономических проектов XXI века.
Участники совещания смогут обменяться своим законодательным опытом, определить перспективные направления для укрепления долгосрочного характера межпарламентского сотрудничества.