Общество
Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре

Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре. Дети появились в срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Двух девочек и одного мальчика павлодарка родила 3 июля. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, вес каждого ребёнка превышает два килограмма, а рост – 47, 48 и 49 сантиметров.

"Мы очень обрадовались, когда услышали, что будет тройня. Я думаю, что это бесценный дар, который дал нам Аллах. Всё прошло благополучно. Дети родились в срок. Очень рада. Пусть дети будут здоровы и счастливы, будут нам опорой и утешением", – пожелала бабушка Агайша Шарипова.

Теперь в семье Айгулим и Рымбека Кабиденовых четверо детей. Тройняшек назвали Алима, Карима и Алимжан.

Поздравить коллегу пришли члены партии "AMANAT".

"Это большая радость и одновременно большая ответственность. Сегодня с коллективом пришли поздравить и порадоваться. Именно такие семьи должны служить примером для всех, особенно для молодых людей, чтобы было больше детей, смеха и радости", – отметил исполнительный секретарь областного филиала партии Илья Теренченко.

По данным управления здравоохранения, это третья тройня, которая появилась на свет в этом году в Павлодарской области.

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