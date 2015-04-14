У нас в школе был проведен своеобразный час размышлений по рассказу известного писателя-фронтовика Анатолия Васильевича Митяева «Треугольное письмо». Он – автор многих произведений о войне для детей и юношества. Не только художественных, но и документальной книги «Тысяча четыреста восемнадцать дней», рассказывающей о главных сражениях Великой Отечественной войны – от начального периода до Дня Победы.
Выбранный рассказ вызвал самый горячий отклик, потому что автор все свои повествования строит на реальных событиях, а героям дает имена и фамилии солдат своего взвода – в память о фронтовом товариществе. Художественное произведение может обладать большими достоинствами, но для усиления достоверности ребятам также была предложена статья Ивана Хромова «Письма с фронта» (газета «Вечерний Алматы», № 6, 2015). Письма с фронта – самые искренние и достоверные свидетельства минувших событий. Как самая дорогая память хранятся они в семье Афанасия Евлампиевича Васильева. С пожелтевших листочков встает образ незаурядного человека, защитника Родины.
В обсуждении приняли участие учащиеся 5–9 классов, которым было предложено поразмышлять над вопросами: «Почему во многих семьях хранятся старые военные письма?», «Какие моменты в рассказе демонстрируют такие качества героя, как умение сострадать, сопереживать?», «Как можно продолжить фразу: «Защита Родины – это прежде всего защита…». Надо отметить, что высказывания были порой неожиданны, но для ребят всегда важно почувствовать интерес к своему собственному мнению.
А потом дети писали фронтовые письма-треугольники сами. Они писали воображаемые письма на войну своим другу, деду, отцу, мужьям. Казалось бы, смогут ли они, живущие совсем в другую эпоху, осознать тяжесть испытаний, что когда-то обрушилась в одночасье на страну? Смогли. Значит, в каждой семье живет память о той беде, мужестве и отваге. Значит, в каждом живет память о войне, о родных, погибших и живых. Все 24 работы не процитируешь, конечно. Но и приведенные дают представление о том, как воспринимают уже далекую войну наши дети.
«Здравствуй, дедушка! За окном шумит весна, поют птицы. И словно нет войны. Я очень скучаю по тебе и хочу встретиться. Когда приходит почтальон, мы всей семьей ждем от тебя весточки. Я со своим другом часто бегаю в госпиталь. Помогаем нашим мамам ухаживать за ранеными. Надеюсь, эта весна станет победной. Родной наш, мы все тебя очень ждем. Возвратись, пожалуйста, живым. Обещаю хорошо учиться. Я люблю тебя. Твой внук Андрей».
«Здравствуй, любимый! Алешенька, как ты там? Быть может, что-то случилось? Я перестала получать от тебя весточки… У нас все хорошо. Машенька совсем окрепла, встала на ноги, о тебе спрашивает. Жизнь в городе потихоньку налаживается. Я и Настя стали работать в госпитале. На днях нам завезли продукты, Машенька так плакала, когда попробовала вкус настоящего хлеба. Не печалься, любимый. Скоро мы вновь увидимся и будем вместе растить дочерей. Ты пиши, я верю, ты живой! Верю, надеюсь и жду! Твоя Аннушка».
«Как ты, мой дорогой друг? Знаю, тебе сейчас не сладко, но хочется надеяться, что ты жив и здоров и получишь мое письмо. Я сейчас работаю на оружейном заводе, иногда, правда редко, удается навестить твоих родителей. Они очень сильно переживают за тебя. Посылаю тебе вместе с этим письмом немного консервов, переданных твоей семьей, и немного табаку от себя. Желаю тебе большой удачи, крепкого здоровья. Я искренне верю, что мы победим. От Николая Соколова».
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