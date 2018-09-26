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Тревожная кнопка

Светлана Абенова

Задействованная в стране в пилотном режиме специальная программа, отслеживающая гео­локацию сотовых телефонов, заработает в полной мере после того, как будут идентифицированы и зарегистрированы все средства связи. Инициатором нововведения выступило Минис­терство внутренних дел с целью пресечения краж и дальнейшего незаконного сбыта мобильников.

– В настоящее время 85–87% похищенных телефонов продолжают использовать в Казахстане, – заявил вчера в ходе брифинга в Правительстве министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. – Остальные, как показывает анализ, переправляются в КНР, Россию, Узбекистан, Кыргызстан.

По словам главы ведомства, подобная практика изживет себя после того, как с начала будущего года все незарегистрированные сотовые телефоны будут отключены от Сети.

Как отметил министр, в нес­кольких регионах страны – Павлодарской и Карагандинской областях, а также городах Алматы, Астане – проведены плановые проверки торговых центров и рынков, выявившие многочис­ленные нарушения правил продажи, в том числе факты сбыта краденых вещей.

– Во многих торговых точках продавались телефоны и запас­ные части, не имеющие истории происхождения, – заявил министр. – Один рынок в Алматы уже закрыт, в отношении владельцев других и хозяев бутиков также необходимо принять соответствующие меры.

Калмуханбет Касымов рассказал и о превентивных мерах, способных воспрепятствовать вывозу краденных телефонов за пределы страны. Сбыть похищенное за границей преступникам также будет нелегко, поскольку МВД РК предпринимает соответствующие шаги в рамках программы по отслеживанию местонахождения мобильников, и в этом казахстанским полицейским оказывают содействие коллеги из сопредельных государств.

В ходе брифинга поднимался также вопрос эффективности работы местной полиции по обеспечению общественной безопас­ности в регионах. Как известно, в стране принят закон, согласно которому департаменты внутренних дел преобразованы в департаменты полиции, а полицейские службы на местах вошли в их состав на правах структурного подразделения с сохранением прежних задач и функций.

Отныне акимы наделены правом назначать и освобождать от должности начальников департаментов полиции (по представлению министра внутренних дел). В их полномочия входит постановка перед органами полиции задач по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений, но без вмешательства в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность. Кроме того, руководителей департаментов полиции законодательно обязали не реже одного раза в год отчитываться перед акимом и населением. Вместе с тем законодательно закреплено ежеквартальное проведение участковыми инспекторами отчетов перед населением.

В ходе брифинга речь шла еще об одном полезном новшестве. Оно касается автомобилей и будет внедрено в будущем году. Как выяснилось, новые авто в странах ЕАЭС теперь будут оборудованы «тревожными» кнопками для оперативного вызова экстренных служб.

– Все авто, сошедшие с конвейера на пространстве экономического союза в 2019 году, будут оснащены такими устройствами. В старые машины по желанию их владельцев также можно установить такие системы, – отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха.

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