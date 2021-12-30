Общество
Тревожные кнопки появятся в каждой второй организации образования ЗКО
Наталия Портнягина
В каждой второй организации образования Западно-Казахстанской области появятся тревожные кнопки. И, что странно, по этому поводу тревожится бизнес...

В регионе на 605 объектах образования должны быть установлены тревожные кнопки. Договоры подписаны с десятью охранными организациями Уральска и с тремя, работающими в районах.

– Переход на специализированную охрану осуществляется поэтапно, так как пока не во всех селах действуют охранные организации или есть технические условия для подключения, – отметила замес­титель руководителя областного управления образования Светлана Темиргалиева. – Кроме того, к охранным структурам предъявляются определенные требования: наличие государственной лицензии на занятие соответствующим видом услуг, наличие центрального пункта приема тревожной сигнализации, группы оперативного реагирования, свидетельств у всех сотрудников о прохождении обучения.

В среднем установка тревожной кнопки и ее месячное обслуживание обойдутся одному объекту образования в сумму порядка 110 тыс. тенге. Целенаправленно в этом году не было выделено бюджетных капиталов на эти цели, организации устанавливали их из сэкономленных средств. Что касается выделения денег на подключение государственных учреждений образования в следующем году, то сейчас идет корректировка бюджетной заявки.

Между тем если для государственных организаций образования расходы, связанные с подключением, ложатся на местный бюджет, то частные детские сады, школы и колледжи должны обеспечить связь с ЦОУ за счет собственных денежных средств. А это, в свою очередь, обернется дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес. В противном случае уже в январе субъекты предпринимательства рискуют подвергнуться штрафам.

Об этом заявил представитель Ассоциации частных организаций образования ЗКО Борис Лаврентьев на недавней встрече с заместителем прокурора области Мади Сарпековым.

– При заключении договоров со специализированными охранными организациями мы должны будем выплачивать еще порядка 100 тысяч ежемесячно. Делим эту сумму на число мест, допустим, в дошкольной организации. У нас получается дополнительно нагрузка на каждого родителя – 1,5–2 тысячи тенге в среднем.
Исполнение требования по усилению мер безопасности обоснованно, но чревато тем, что частные детские сады будут вынуждены поднять стоимость оказания своих услуг, а это, несомненно, вызовет возмущение со стороны родителей, – сказал Борис Лаврентьев. – Кроме того, в ряде дошкольных организаций частной формы собственности уже имеются тревожные кнопки, работают сотрудники, обеспечивающие охрану объекта и связь с ЦОУ областного департамента полиции.

Борис Лаврентьев попросил прокурора дать правовую оценку заявлению полиции по поводу наложения штрафов и рассмотреть варианты разрешения ситуации в пользу частных организаций образования. Его поддержала заместитель директора региональной палаты предпринимателей Магрипа Нигишева. По ее мнению, нужно разрешить частным организациям образования, где уже установлены кнопки и есть собственная охрана, продолжать самостоятельно работать, пока вопрос финансирования не решится на уровне республики.

– В области насчитывается 107 частных детских садов и 4 действующие частные школы. Из них тревожные кнопки установлены в 19 дошкольных организациях и 4 школах. Сегодня предприниматели, работающие в данной сфере, уже внесли предложение в адрес Министерства образования и науки РК, чтобы при утверждении методики подушевого финансирования включить эти расходы в сумму госзаказа, – сказала Светлана Темиргалиева.

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