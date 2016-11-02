​Трейдеры среагировали

На повышение стоимости бензина популярной марки АИ-92 повлияли плановый ремонт на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе и поломка установки каталитического крекинга на Павлодарском НПЗ. Об этом министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил вчера, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он пояснил, что на сегодня в рамках модернизации проводится капитальный ремонт Шымкентского НПЗ. На предприятии будет введено в эксплуатацию новое оборудование. После запус­ка завода 12 ноября будет производиться больше бензина марки АИ-92, что, скорее всего, повлияет на его цену.

Вместе с тем 20 дней назад на Павлодарском НПЗ было выявлено технологическое нарушение, и сейчас здесь идет ремонт.

– Работа завода будет восстановлена в течение 2–3 дней. Благодаря этому будет больше производиться и поступать на рынок высокооктанового бензина, – прокомментировал К. Бозумбаев.

По информации министра, сейчас в страну ввозится много импортного бензина. Так как в России оптовая цена на него выше, чем в Казах­стане, доля двух стран в цене бензина на рынке остается нестабильной.

– Любой трейдер, естественно, повышает цену, – заметил министр энергетики. Но если в стране будет производиться больше бензина, считает он, то в течение 10 дней его цена стабилизируется.

Напомним, в сентябре 2015 года Правительство отказалось от государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92/;93.