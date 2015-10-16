Трезво!

Оксана ЦУРИК
Звезды казахстанского шоу отказались от алкоголя. Своим примером они хотели привлечь внимание общественности к актуальной проблеме, с которой сталкивается нынешняя молодежь. Роман Альманский, Гуля Тулегенова, Сейфулин Жолбарыс, Есет Садвокасов, Нурмагамбет, Ару Ауэзова, трио «Домбра», бросив свои дела в шоу-бизнесе, отправились на благотворительную акцию. Как рассказали организаторы, знаменитости посещали небольшие магазины и вели разъяснительную работу с продавцами. Мнение узнаваемых людей возымело результат. Продавцы пообещали быть бдительней.
– Фестиваль мы с моими коллегами по сцене решили провести еще в прошлом году, – рассказал автор проекта Роман Альманский. – И только этой осенью идея получила свое воплощение. У меня трое детей. Не скажу, что они всегда ведут себя хорошо, но я как родитель регулярно провожу с ними беседы о том, как важно сохранить себя здоровым в молодости.
Как рассказали организаторы, активный возраст развития пристрастия к алкоголю приходится на период с 17 до 19 лет. В этом возрасте идет становление гормональной системы, именно поэтому лечить подростковый алкоголизм впоследствии оказывается крайне затруднительно. Певец Сейфулин Жолбарыс также активно поддержал коллег и лично провел с ребятами мастер-класс о здоровом образе жизни. На концерте, который организаторы устроили в честь безалкогольной акции, он рассказал, что сам был свидетелем неоднократной продажи алкогольной продукции продавцами детям, чей возраст был явно меньше 14 лет.
– Когда я спросил одного из них, себе ли он покупает бутылку, тот покраснел и сказал, что родителям, а затем спешно вышел из магазина, – говорит он. – Предположим, родители сами попросили сына сходить в магазин за спирт­ным, но продавец разве должна отпускать ему такую продукцию? О чем думают эти люди, когда отдают алкоголь в руки детям? Пока взрослые не осознают всю опасность этой проблемы, мы будем расхлебывать последствия собственной халатности.
Между тем ежегодно алкогольная статистика среди несовершеннолетних заметно растет. Ежедневно тысячи бутылок продаются в руки детям, не достигшим 16 лет. Почти каждый пятый школьник уже пробовал крепкие спиртные напитки, а каждый 10-й страдает легкой степенью алкоголизма. Число отравлений при покупке суррогатного алкоголя только за последние полгода удвоилось. И эти данные постоянно растут. Наркологи уверяют, что через несколько лет дети, которые сегодня пристрастились к алкоголю, станут большой проблемой для общества. И этого не хотели бы допустить участники акции.

