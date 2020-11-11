Три часа на локализацию
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Евгения Ермакова
Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть вечером 9 ноября. На локализацию пожара понадобилось 3 часа. На подмогу федоровчанам приехали люди и техника из близлежащих районов. По подсчетам пожарных, выгорело около 880 кв. м кровли. При этом удалось не допустить возгорания внутренних помещений, обошлось без жертв и пострадавших. Как отметили в оперативном штабе Федоровского района, причины возгорания выясняются специальной комиссией по устранению чрезвычайных ситуаций.