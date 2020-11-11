Три часа на локализацию

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Евгения Ермакова

Сообщение о возгорании пос­тупило в пожарную часть вечером 9 ноября. На локализацию пожара понадобилось 3 часа. На подмогу федоровчанам приехали люди и техника из близлежащих районов. По подсчетам пожарных, выгорело около 880 кв. м кровли. При этом удалось не допустить возгорания внутренних помещений, обошлось без жертв и пострадавших. Как отметили в оперативном штабе Федоровского района, причины возгорания выясняются специальной комиссией по устранению чрезвычайных ситуаций.

На момент возникновения пожара в здании находилось 49 пациентов, которых в срочном порядке эвакуировали. По данным пресс-службы управления здравоохранения региона, часть пациентов, в том числе послеоперационных, беременных и нуждающихся в наблюдении, передислоцирована в областную больницу. Тех, кто готовился к выписке, перевели временно в здание местного интерната. Часть пациентов, не имеющих экстренных показаний, была выписана.

– В течение дня будет произведена передислокация отделений больницы, – пояснили в пресс-службе облздрава. – Выгорела крыша, залит водой третий этаж здания. При эвакуации врачи и медсестры успели самостоятельно вынести часть дорогостоящего оборудования и инструментов. Из областного центра в Федоровку дополнительно направлена бригада скорой помощи.

В здании пришкольного интерната развернули пункт экстренной помощи и травмпункт, куда местные жители могут обращаться в случае ухудшения самочувствия. Экстренных больных будут перенаправлять в ближайшие медучреждения региона. Для больных с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции работают 2 мобильные медицинские бригады с выездом на дом.

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