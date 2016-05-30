Три человека погибли при наводнении в Германии

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Фото с сайта rbc.ua
Три человека стали жертвами наводнения на юге Германии, среди них оказался один спасатель, сообщает ТАСС.

Как сообщили в кризисном штабе при Министерстве внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг, сотрудник пожарно-спасательной службы погиб, когда пытался спасти тонущего мужчину. Однако они оба утонули.

В коммуне Вайсбах, по данным полиции, погиб мужчина, которого наводнение застало в подземном гараже.

От стихии пострадало множество местных жителей.

Наводнения возникли ночью во многих городах Баден-Вюртемберга в результате проливных дождей, обрушившихся в воскресенье на этот южный регион Германии. На ликвидацию последствий стихии и помощь оказавшемуся в беде местному населению были брошены все оперативные службы и пожарно-спасательные подразделения.

Потоки воды с грязью смывали все на своем пути, переворачивая автомобили, ломая деревья. Первые этажи и подвалы домов затоплены водой, размыты дороги. Подобная картина наблюдается почти во всех коммунах земли, но значительнее всего стихия затронула коммуну Браунсбах, где большая часть домов находится под угрозой обрушения. Их жителей эвакуируют.

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