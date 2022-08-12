Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"12 августа около 02:00 часов в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге "Балхаш – Гульшат" 65-летний водитель легкового автомобиля Subaru, несмотря на наличие предупреждающих знаков, выехал на реконструированную закрытую дорогу и совершил лобовое столкновение с самосвалом Shacman под управлением 47-летнего мужчины, который производил ремонт данного участка дороги. В результате ДТП водитель Subaru и его два пассажира от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование, добавили в полиции.