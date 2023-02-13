Три человека погибли в ДТП на трассе в ВКО

87-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108 скончался на месте ДТП, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada Granta скончались в больнице села Катон-Карагай.

Фото: polisia.kz

На трассе республиканского значения Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи между селами Топкайын и Катон-Карагай произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2108 и Lada Granta, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

87-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2108 скончался на месте ДТП, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada Granta скончались в больнице села Катон-Карагай.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

Начато досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, добавили в полиции.