Три человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе в ЮКО

В Южно-Казахстанской области в пятницу в результате ДТП на трассе Шымкент – Жетысай погибли три человека, в том числе ребенок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"Авария случилась после полудня в районе поселка Кызыласкер", – сообщили агентству в областном департаменте внутренних дел.
Пассажирский микроавтобус, в котором находились 18 человек, столкнулся с автомобилем Mercedes. На месте ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок. Пассажиры автобуса получили различные травмы.
"На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Сарыагашского РОВД и первого отдела полиции. Причина аварии пока неизвестна", – сказали в ДВД.
"Авария случилась после полудня в районе поселка Кызыласкер", – сообщили агентству в областном департаменте внутренних дел.
Пассажирский микроавтобус, в котором находились 18 человек, столкнулся с автомобилем Mercedes. На месте ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок. Пассажиры автобуса получили различные травмы.
"На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Сарыагашского РОВД и первого отдела полиции. Причина аварии пока неизвестна", – сказали в ДВД.