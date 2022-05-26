Фото: atpress.kz
Происшествия , Крупные ДТП
Три человека погибли в ДТП в Атырауской области

Трагедия произошла 25 мая около 18:00 часов на 490 км трассы республиканского значения Актобе – Атырау – Астрахань, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Атырауской области, водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии на месте погибли три человека: водитель 1985 года рождения и пассажиры 1975 и 1968 годов рождения. В полиции уточнили, что автомобиль зарегистрирован в Армении.

 

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