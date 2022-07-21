Три человека погибли в ходе забега быков в Испании

Три человека погибли за последние дни в Испании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.

Три человека погибли за последние дни в Испании, в том числе французский турист, после выпуска быков в районе Валенсии на юго-востоке Испании. Об этом сообщило бельгийское агентство Belga со ссылкой на представителей местных экстренных служб.

Двое из трех жертв в возрасте 50 и 56 лет скончались после сильного удара быками во вторник в пригороде Валенсии, где каждый год проводится выпуск быков в рамках празднеств под названием "Бус аль Каррер". Третий, шестидесятилетний французский турист, был госпитализирован в тяжелом состоянии 8 июля после встречи с быком в деревне недалеко от Аликанте. По словам представителя экстренных служб, он скончался в понедельник.

Выпуск быков - традиция в Испании, регулярно приводит к жертвам, особенно летом, когда многие деревни празднуют своего святого покровителя. Это происходит, несмотря на выполнение властями ряда протоколов, направленных на предотвращение несчастных случаев такого рода.

Самые известные забеги быков проходят каждый год в рамках праздника Сан-Фермин в Памплоне на севере Испании, где сотни бегунов пытаются максимально приблизиться к шести дерущимся быкам во время забега на 850 метров по мощеным улицам города. В этом году во время празднеств в Памплоне, закончившихся 14 июля, быки забодали в общей сложности пять человек, но никто из них серьезно не пострадал. Однако с момента начала сбора данных в 1911 году погибли, по меньшей мере, 16 бегунов.