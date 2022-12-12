Три человека погибли в жутком ДТП на трассе в Абайской области
Происшествия
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Жуткое ДТП унесло жизни троих человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.
ДТП произошло 9 декабря.
«В 14:45 29-летний водитель, управляя транспортным средством марки "Toyota carina E", двигаясь по трассе Таскесен-Бахты, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение со встречно движущимся грузовым транспортным средством.
В результате ДТП погибло 3 человека», – рассказали в полиции.
По этому факту ведется досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.