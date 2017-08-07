Три человека сгорели заживо в аварии в Атырауской области
Жуткая авария произошла накануне, в ночь на 7 августа, в Атырауской области. На 165 километре трассы Атырау – Индер произошло столкновение легковушки и грузовика, сообщает портал "Мой ГОРОД".
"ДТП произошло в 12 часов ночи. Автомобиль марки "Мерседес Бенс" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной "МАЗ 54 4008". Из-за столкновения загорелся легковой автомобиль – заживо сгорели водитель и двое пассажиров", – проинформировали в пресс-службе ДВД Атырауской области.
Водитель грузовика, который является жителем ЗКО, не пострадал.
"Известно, что за рулем легкового авто был житель Атырауской области, личности других погибших устанавливаются", – уточнили в ДВД.