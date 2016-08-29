Три дня отдохнут казахстанцы на Курбан айт

На Курбан айт казахстанцы отдохнут три дня, передает Kazpravda.kz.
В этом году Курбан айт выпадает на понедельник, 12 сентября. Таким образом, казахстанцы отдохнут 10, 11 и 12 сентября.
Курбан айт – один из самых значимых мусульманских праздников. Он приходится на 70-й день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней.
В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучное существование.