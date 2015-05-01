Три документа на повестке дня

Полина ФЕДОРОВА
Несмотря на то, что пленарка проходила в преддверии масштабных государственных праздников, дискуссия в процессе ратификации законодательных актов носила весьма деловой характер. Открывая заседание, глава верхней палаты Пар­ламента РК обратился к главному политическому событию последних дней. Председатель Сената констатировал, что 97,75% проголосовавших казах­станцев продемонстрировали на президентских выборах полную поддержку мудрой политики Главы государства ­Нурсултана Назарбаева.

– Народ Казахстана показал всему миру единство для достижения высокой цели. Казахстанцы проголосовали за стабильность и общественное согласие, являющее­ся основой идеи "Мәңгілік Ел", – отметил К. Токаев. – Международные наблюдатели, принявшие участие в президентских выборах, заявили о высокой организации выборного процесса, что способствовало проведению честной и прозрачной избирательной кампании.

Председатель Сената акцентировал внимание коллег на пяти масштабных внутренних реформах, сформулированных Президентом Казахстана ­Нурсултаном Назарбаевым, и подчерк­нул особую важность объявленного Главой государства Плана нации "100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства".

– Эта программа станет одновременно нашим ответом на глобальные и внут­ренние вызовы и планом вхождения в число 30 развитых государств в новых исторических условиях, – сказал К. Токаев.

В ходе заседания сенаторы ратифицировали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами РК и Французской Республики об условиях создания и использования космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Целью Протокола является освобождение от уплаты НДС с облагаемого оборота за работы и услуги, выполняемые французской стороной в рамках реализации этих проектов. Это позволит снизить стоимость реализуемых государством инновационных проектов и, соответственно, уменьшить текущую нагрузку на респуб­ликанский бюджет, а также сократить сроки окупаемости проектов.

Для реализации данного соглашения между национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары" и французской "Астриум Сас" были подписаны два контракта на общую сумму 69,6 млрд. тенге. При заключении контрактов по указанным проектам средства на уплату НДС с облагаемого дохода за работы и услуги не были предусмот­рены, в связи с чем вопрос освобождения от НДС был рассмотрен Республиканской бюджетной комиссией (РБК), и получено положительное решение.

Оживленное обсуждение также вызвал законопроект РК "О минимальных со­циальных стандартах и их гарантиях". Нормы до­кумента направлены на определение правовых основ применения минимальных социальных стандартов и их гарантий, обеспечивающих реализацию прав граждан на труд, образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, квалифицированную юридическую помощь, доступ к услугам государственных организаций культуры и спорта. В законе определены цели, задачи, принципы системы минимальных социальных стандартов, закреплены компетенции Правительства и уполномоченных органов. Регламентированы механизмы финансового обеспечения минимальных социальных стандартов, права граждан, иностранцев и лиц без гражданства на обеспечение их минимальными социальными стандартами, ответственность за нарушение законодательства Респуб­лики Казахстан в данной сфере. Кроме того, законопроектом ставится на утрату Закон РК "О прожиточном минимуме".

После детального обсуж­дения сенаторы приняли закон.

Рассмотрен в двух чтениях и принят сенаторами и Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимальных социальных стандартов и их гарантий". Документом предлагается внести изменения и дополнения в ряд законодательных актов РК. В частности, в каждом отраслевом законе четко регламентируется минимальный социальный стандарт, компетенция уполномоченного органа по образованию дополняется нормой по разработке и утверждению правил обеспечения льготного проезда обучающихся по государственному образовательному заказу, предусматриваются штрафные санк­ции за нарушение законодательства о минимальных социальных стандартах и их гарантиях и другие.

В завершение председатель Сената поздравил участников пленарного заседания с Днем единства народа Казахстана и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув вклад казахстанцев в борьбу с фашизмом. Группе сенаторов были вручены юбилейные медали "20 лет Ассамблее народа Казах­стана".

