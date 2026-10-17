Три дома мудрости

Новые площадки будут работать в формате открытых клубов. Здесь жители и гости города смогут бесплатно сыграть партию, найти соперника, получить советы профессиональных тренеров, принять участие в мастер-классах и любительских турнирах. При этом не обязательно приходить со своим партнером: желающие помериться силами смогут познакомиться непосредственно за шахматной доской.

Главная особенность проекта – возможность заниматься шахматами за пределами специализированных школ и академий. Теперь для знакомства с этой игрой достаточно прийти в один из городских парков. Причем рассчитаны дома шахмат на посетителей любого возраста – от начинающих юных игроков до опытных любителей. Для одних это возможность сделать первые ходы, для других – проверить мастерство в партии с новым соперником.

Особое внимание предполагается уделять детям. Занятия шахматами помогают развивать память, логичес­кое мышление, внимание и умение самостоятельно принимать решения. А открытый формат клубов позволит ребятам попробовать свои силы без предварительной подготовки и при желании продолжить обучение уже на более серьезном уровне.

Таким образом, новые дома шахмат должны стать не только спортивными площадками, но и местами общения, где за шахматной доской смогут встретиться представители разных поколений. Возможно, именно здесь для кого-то начнется путь от первой любительской партии до серьезных соревнований.