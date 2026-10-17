Три дома мудрости

Шахматы
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте появились три новых дома шахмат, призванных сделать интеллектуальный спорт доступнее для горожан. Павильоны расположились в парке имени Абая, Парке металлургов и на пешеходной аллее 17-го микрорайона. Теперь любители древней игры смогут провести время за шахматной доской прямо в популярных местах отдыха. В церемонии открытия приняли участие представители местных властей и шахматного сообщества, в том числе президент Казахстанской федерации шахмат (KazChess) Тимур Турлов.

фото пресс-службы горакимата

Новые площадки будут работать в формате открытых клубов. Здесь жители и гости города смогут бесплатно сыграть партию, найти соперника, получить советы профессиональных тренеров, принять участие в мастер-классах и любительских турнирах. При этом не обязательно приходить со своим партнером: желающие помериться силами смогут познакомиться непосредственно за шахматной доской.

Главная особенность проекта – возможность заниматься шахматами за пределами специализированных школ и академий. Теперь для знакомства с этой игрой достаточно прийти в один из городских парков. Причем рассчитаны дома шахмат на посетителей любого возраста – от начинающих юных игроков до опытных любителей. Для одних это возможность сделать первые ходы, для других – проверить мастерство в партии с новым соперником.

Особое внимание предполагается уделять детям. Занятия шахматами помогают развивать память, логичес­кое мышление, внимание и умение самостоятельно принимать решения. А открытый формат клубов позволит ребятам попробовать свои силы без предварительной подготовки и при желании продолжить обучение уже на более серьезном уровне.

Таким образом, новые дома шахмат должны стать не только спортивными площадками, но и местами общения, где за шахматной доской смогут встретиться представители разных поколений. Возможно, именно здесь для кого-то начнется путь от первой любительской партии до серьезных соревнований.

#Шымкент #шахматы #KazChess

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