Составы будут сформированы из стандартных купейных и плацкартных вагонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки в период декабрьских праздничных дней будут назначены три дополнительных поезда, сформированных из стандартных вагонов.

Дополнительные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

• №201/202 «Алматы-2 – Астана-1».

Отправление из Алматы-2: с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день.

Отправление из Астана-1: с 23 декабря 2026 года по 11 января 2027 года через день.

• №204/203 «Нурлы жол – Шымкент».

Отправление из Нурлы жол: с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день.

Отправление из Шымкента: с 15 декабря 2026 года по 11 января 2027 года через день.

• №205/206 «Актобе – Астана-1»

Отправление из Актобе: с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года через день.

Отправление из Астана-1: с 23 декабря 2026 года по 11 января 2027 года через день.

Поезда будут сформированы из стандартных купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов доступна на официальном сайте. Подробную информацию можно получить по номеру 1433.