Три дороги решений Свежий выпуск 769 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Дефицит мест в дошкольных учреждениях заставил местные исполнительные органы искать решения. И в прошлом году работа велась сразу в трех направлениях. Широкое вовлечение частных дошкольных организаций позволило открыть более 400 новых мест. Кроме того, появились два частных детсада на 120 мест в Караганде. В нынешнем году планируется появление четырех частных садов в областном центре и частного мини-цент­ра в Темиртау.

Еще один путь решения задачи – новые места за счет использования свободных площадей в действующих детских садах. В 2014 году уплотнение принесло дополнительно 235 мест, а в этом есть возможность получить еще 180. Конечно, самый конструктивный и логичный подход к решению проблем – строительство новых детских учреждений. Четыре детсада построе­ны в прошлом году в Сарани, Шахтинске, Осакаровском и Шетском районах. Еще три здания на 800 детей будут сданы в ближайшее время в Балхаше, Жезказгане, Приозерске. Также с 1 января текущего года в коммунальную собственность районов и городов переданы 32 детсада корпорации Казахмыс.



