Три этапа для соискателей

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Юлия Полонская

Академия государственного управления при Президенте РК начала прием документов на обучение в магистратуре и докторантуре.

Как сообщил на пресс-конференции ректор АГУ Ерлан Абил, подать заявки соискатели могут на портале admission.apa.kz до 29 июня. Первый этап конкурса – написание аналитического эссе – пройдет с 5 по 14 июля. Претенденты в докторантуру должны будут загрузить План исследовательской работы до 29 июня, он будет оценен до 16 июля.

Заключительный этап – интервью – пройдет с 17 июля по 4 августа в офлайн-формате непосредственно в академии.

– 7 августа подведем промежуточный итог – объявим список предварительно зачисленных, а уже через неделю, после подписания договоров, издадим приказ о зачислении на обучение, – сказал Ерлан Абил, отметив, что с 1 по 30 ноября планируется провести дополнительный прием документов на модульную магистратуру.

Что касается направлений обучения, то прием в 2023 году будет производиться на шесть магистерских и три докторские программы очного обучения, а также на две модульные программы без отрыва от производства. На подготовку госслужащих Правительством выделено 120 грантов в магистратуру и 12 – в докторантуру.

Ректор особо остановился на изменениях в правилах приема. Так, срок обучения по программе «Международные отношения» увеличен с 1 до 2 лет. Требование по стажу для программ док­торантуры тоже возросло – с 3 до 5 лет. Если в прошлом году направление, подписанное руководителем государственного органа, можно было предоставить на момент предварительного зачисления, то в этом году поступающие должны предоставить его до конца приема документов.

– В этом году обучение в модульной магистратуре предназначено только для лиц, не являющихся государственными служащими, – добавил Ерлан Абил.

Кроме того, он рассказал об изменениях в законодательных актах, касающихся обучения госслужащих.

Например, те, кто окончил академию в рамках государственного заказа с результатом не ниже B+, могут занять административные государственные должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств (кроме столицы и ее районов) в течение одного года после окончания обучения по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением без проведения конкурса.

Также с этого года изменен порядок отработки для выпускников Академии госуправления.

– Исключается обязанность госслужащего – выпускника академии по отработке в госоргане, направившем его на обучение. Теперь после завершения обучения достаточно просто отработать три года на госслужбе, – разъяс­нил ректор Ерлан Абил.

Также госслужащие, обучившиеся ранее по гранту на программах послевузовского образования в высших учебных заведениях, могут повторно поступить в магистратуру или докторантуру академии на основе государственного образовательного заказа.

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