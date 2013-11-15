Три фундаментальных столпа устойчивости

Уникальный для нынешнего казахстанского рынка еще один банковский показатель: при общем кредитном портфеле в 700 млрд. тенге плохих кредитов в нем не более 2,5%. Можно, конечно, считать это удачей, списав ее на то, что ДБ АО «Сбербанк» зашел на наш рынок, когда кредитный пузырь уже надулся. И, дескать, чужой опыт наряду с ужесточением регуляторных требований в его ситуации сыграли профилактическую роль. Однако председатель правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов, который ровно год отработал в этой должности, считает этот показатель, также как и практически ежегодное удваивание депозитной базы и кредитного портфеля, закономерным, обусловленным общей корпоративной стратегией всей группы Сбербанка, которую держат три столпа устойчивости: эффективность, новые технологии и кадры.

«Прежде я считал, что лидером будет тот, у кого самая дешевая «платежка» и самый высокий сервис. Теперь я добавлю к этим двум факторам третий – лучшее управление рисками», – предваряя интервью, подчеркивает Александр. Оценим по цифрам точность и эффективность стратегии банка в Казахстане. Благо, и поводы есть: 12 ноября работники Сбербанка отметили 172 года работы на рынке, а 15 ноября мы все празднуем 20-летие тенге.

– Александр Ильясович, вы уже делились со СМИ вестью о том, что Сбербанк в Казахстане досрочно выполнил стратегическую цель – достичь доли рынка по активам в 5%. Судя по всему, банк идет последовательно – от цели к цели – и, наверное, уже сформировал дальнейшую стратегию?

– В действительности решена уже не одна стратегическая задача: на входе дочернего банка в Казахстан была короткая трехлетняя стратегия – освоить 1% доли рынка. Стратегическая цель до 2015 года – доля в 5% активов – была достигнута в сентябре прош­лого года. Нынешний показатель доли по активам – 6,3%.

Сейчас разрабатывается новая стратегия на 2014–2018 годы. Впрочем, этот процесс затрагивает не только дочерний банк в Казахстане, но и всю группу Сбербанка. Клиентоориентированность, эффективность, новейшие технологии, ответственность перед клиентами и обществом, зрелость в принятии решений – это то, на что мы будем опираться при движении вперед. Безусловно, цифровые индикаторы будут обозначены, но нам важно решать качественные задачи в плоскости эффективности.

– Каковы параметры лидерства в качестве?

– Во-первых, это задача повышения профессионального уровня и эффективности каждой отдельной единицы, каждой точки продаж, а в итоге – банка в целом. Наша цель – сделать наиболее эффективным управление затратами, продуктами, рисками. Поэтому внедрение современных технологий менеджмента очень актуально.

Второе направление – стать лидирующим банком по выводу на рынок новых с позиции технологий продуктов. Банковский сектор консервативен, поэтому идео­логия такова: не пытаться копировать какие-то продукты коллег по цеху, а формировать новую линейку подходов и технологий. Сегодня важен не только сам продукт, но и в первую очередь подача, постпродуктовый сервис или обслуживание. Мы видим возможнос­ти расширения своей продуктовой линейки с точки зрения интенсивного развития онлайн-сервисов и самообслуживания. В рамках синергии группы мы применяем технологии Сбербанка, разработанные корпоративные продукты и адаптируем их под реалии казахстанского рынка с учетом требований регулятора. Мы также должны понимать ожидания своих клиентов и учитывать тот ассортимент, который уже есть на рынке.

И третья задача – формирование самой профессиональной, эффективной команды банкиров. В целом в структуре группы Сбербанка система обучения отработана, у нас есть модульные программы внутри банка, привлекаются внешние тренеры. Планируется создание собственного университета. Здесь мы также поддерживаем это правило рос­та кадров и ежегодно стараемся обучать до 20 своих ведущих менеджеров (программы MBА ведущих мировых школ. – Прим. ред.).

– Сбербанк – один из наиболее крупных и дорогих брендов мира. Но есть оборотная сторона медали: консервативность и неповоротливость, а в Казахстане нужно двигаться побыстрее. Или я ошибаюсь?

– Думаю, если банк ежегодно удваивает свои активы, то с точки зрения скорости трудно привести еще какие-то аргументы! В рэнкинге казахстанских банков мы сегодня по размеру активов на пятой строчке – свыше 935 миллиардов тенге. За три квартала года этот показатель вырос почти на 30%.

Что касается депозитов, то в 2007 году портфель составил 120 миллионов долларов, а сейчас его суммарный объем – 4,6 миллиарда долларов. Только с января по сентябрь 2013 года депозитный портфель банка по физическим лицам увеличился на 70 миллиар­дов тенге. Это третье место по приросту за этот период на розничном банковском рынке. В итоге доля на рынке выросла с 3,49 до 5,09%.

В целом по депозитам и по кредитам банк находится в первой банковской пятерке. По показателю же чистой прибыли – 11,6 миллиарда тенге – мы также на пятой позиции среди казахстанских банков.

– Здесь дочка – в тренде группы: Сбербанк РФ показывает едва ли не самую высокую, по крайней мере в СНГ, доходность на капитал. В среднем по годам – более 20%. Удается ли ДБ в Казахстане поддерживать этот уровень?

– Да, и у нас оптимистичные ожидания итогов года. Пока могу сказать, что по итогам 9 месяцев ROАE банка составляет 20,8%. Запланированные нами показатели мы выполняем, а текущая прибыль банка составляет 14,707 миллиарда тенге.

– Принято считать, что иностранные финансовые институты, за которыми стоят крупнейшие материнские банки, находятся в более выигрышном положении. Так ли это и на чем Сбербанк строит свою конкурентную политику?

– Можно сколько угодно и кого угодно обвинять в своих неудачах, но мы считаем, что важно работать. Мы, так же как и все казахстанские банки, работаем в регуляторных условиях НБ РК. Что касается фондирования, то, с точки зрения привлечения тенге, у нас нет иных инструментов его привлечения, кроме операцион­ной дея­тельности, привлечения средств на депозиты и выпуска внутренних облигаций, которые в силу узости фондового рынка здесь «погоды нам не делают». Бесплатным фондированием мы не располагаем и в принципе располагать не можем. У нас открыты несколько кредитных линий. В том числе от ЕБРР, Сбербанка. Но мы их практически не используем. Объем используемых средств измеряется десятыми долями процента. То есть основную часть того фондирования, что у нас есть, мы собираем в Казахстане и используем для кредитования казахстанской экономики.

Но вы правы в том, что членство в международной финансовой группе дает определенные преимущества. Так, бренд головного банка дает нам хорошую узнаваемость, корпоративные технологии, которые мы все-таки должны еще адаптировать к рынку. И подушку безопасности, что важно с точки зрения рейтингов, на случай необходимости поддержки ликвидности. В целом же группа проводит такую политику, в соответствии с которой каждый дочерний банк должен самостоятельно обеспечивать постоянную и достаточную ликвидность. Этот подход позволяет не мультиплицировать риски. А сейчас у нас максимальные рейтинги при минимальном уровне просроченности кредитного портфеля и высоком уровне запаса ликвидности.

– Значит можно рисковать, наращивая кредитный портфель?

– Портфель – да. Но не риски и показатель плохих активов. Уровень просрочки у нас минимален и не растет, хотя мы активно наращивали объем выдаваемых кредитов, привлекали новых клиентов. При этом мы проводим довольно консервативную политику с точки зрения кредитного риска. Банк активно кредитует розницу и сейчас, когда многие банки сворачивают эти программы. Могу сказать, что нам в помощь: два года назад в Сбербанке началось внед­рение групповой модели управления рис­ками. И сегодня мы подошли к тому, что уже внедряем продвинутые технологии управления рисками из категории Базель 3. Там три постулата: контрцикличное формирование провизий, требование к капиталу и продвинутые методы управления риском. И это приносит результаты.

– Как сегодня позиционируется банк в Казахстане?

– Универсальный коммерческий банк, который постепенно расширяет свою продуктовую линейку. Мы не фокусируемся на одном сегменте. Но с текущего года более агрессивно наращиваем долю в розничном сегменте. А с учетом того, что экономика Казахстана демонстрирует высокий стабильный уровень роста, нам интересно здесь дальше развиваться, расширять свои операции. Нам интересны и национальные программы поддержки предпринимательства. Хочу отметить их уникальность – это отличный пример государственно-частного партнерства и эффективного развития экономического потенциала страны. Благодаря активной поддержке государства сфера малого и среднего бизнеса постепенно набирает обороты, превращаясь в весомую часть экономики респуб­лики. Думаю, и многие банки совсем по-другому взглянули на этот сегмент рынка. В частности, Сбербанк с 2010 года принимает учас­тие в программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Мы уже входим в тройку лидеров по сумме полученных гарантий АО «ФРП «Даму». Их объем – 1,2 миллиарда тенге, общая сумма гарантируемых кредитов составляет 5,5 миллиарда тенге. Также у нас есть свои собственные программы по развитию МСБ – за пос­ледние три года мы увеличили объем займов по этому направлению в 3,5 раза и намерены в дальнейшем динамично его развивать.

Мы расширяем и нашу филиальную сеть. В 2013 году открыли 15 точек, глубина проникновения банка в республике – до населенных пунктов с численностью до 100 тысяч человек. Сейчас у нас 100 офисов и филиалов. И в ближайшие пять лет мы планируем удвоить филиальную сеть. Причем развиваемся мы также за счет своей прибыли, это тоже политика группы – реинвестировать прибыль в развитие дочернего банка.

– Как вам казахстанский тенге, который отмечает свое 20-летие?

– За эти годы тенге показал свою состоятельность, надежность и стабильность. А с точки зрения дизайна я более красивой валюты не встречал. По сути, каждый тенге уникален. Думаю, можно пожелать казахстанскому тенге и дальше так держать.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы