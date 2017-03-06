​Три героини

Как рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации ЗКО Даулеткерей Кусаинов, идея установки группового монумента славным дочерям казахского народа возникла еще в 2015 году, в преддверии 70-летия Великой Победы. С этой инициативой к акиму области обратились представители творческой интеллигенции. Тогдашний глава региона поддержал их, и на областном уровне организовали конкурс, в котором участвовали пять заявок. В последующем все эти проекты были представлены в Астане, а победителем признан эскиз известного скульптора Нурлана Далбая. Композиция была отлита из бронзы, однако в местном бюджете не оказалось средств на ее покупку.

В нынешнем году по инициативе акима ЗКО Алтая Кульгинова и при поддержке депутатов областного маслихата из казны было выделено 138,8 млн тенге. И вскоре новая скульптурная композиция появится на одной из центральных площадей Уральска. Власти региона обещают, что она будет установлена к 9 мая.

Прежний памятник героической пулеметчице, который пока остается на своем месте, по словам Даулеткерея Кусаинова, находится в плачевном состоянии и ему требуется комплексное обновление.

– Пулеметная лента с монумента несколько лет назад была похищена, а потом изготовлена и приварена вновь, – говорит он. – Скульптуру несколько раз перекрашивали, она пострадала от коррозии. Но так как памятник находится под охраной государства, он будет демонтирован и направлен на реставрацию.

Кстати говоря, «приютить» у себя один из символов Уральска готовы сразу два района области – Бокейординский и Жанибекский. Однако, по словам руководителя управления культуры, этот вопрос будет решаться уже после ремонта скульптуры.