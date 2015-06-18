Три героя

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Герой Советского Союза летчик Семен Андрианович Лебедев за мужество и воинскую доблесть в боях с врагом был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Другой уроженец Нуры Иван Михайлович Колодий указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Гордость земляков и почетный гражданин Нуринского района и города Караганды – Муташ Сулейменов. Он участвовал в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, когда, по воспоминаниям самого героя, «от всеобщей радос­ти и гордости хотелось кричать». Ему было 23 года. Сержант 364-го Краснознаменного стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии, награжденный орденами Отечественной войны І степени и Красной Звезды, полный кавалер ордена Славы, бросил к подножию Кремля штандарт поверженного фашизма. Потом Муташ Сулейменович не раз проходил в строю на многих юбилейных парадах в Москве.
В 2003 году Муташ Сулейменов был награжден орденом «Құрмет». Его имя носит средняя школа села Кертенды, где после войны герой преподавал историю и учил старшеклассников азам военного искусства. Именами его славных земляков Ивана Колодия и Семена Лебедева названы улицы район­ного центра. Их жизнь является ярким примером самоотверженности, патриотизма и служения народу. У великого поколения победителей следует учиться истинной любви к Родине, стойкости и силе духа, прозвучало на митинге. Его участники говорили, что для создания нации будущего необходимо наряду с другими приоритетами укреплять единство народа и уделять большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
– Наш долг – увековечить память о патриотах Родины, борцах за мир. Это нужно всем поколениям. Они должны знать и гордиться великими сынами Отечества, – подчеркнул на митинге аким области Нурмухамбет Абдибеков.

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