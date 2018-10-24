Три года лишения свободы запросил прокурор для учителя, поддержавшего убийц Дениса Тена
Во время очередного слушания по делу Шерхана Байзенова - учителя математики из села Белес Зеленовского района ЗКО, похвалившего убийц Дениса Тена - прокурор отказался в заключении процессуального соглашения, а также запросил три года лишения свободы в исправительной колонии средней безопасности для подсудимого, сообщает Mgorod.kz.
В ходе судебного заседания подсудимый раскаялся и объяснил подробности его публикации в социальных сетях.
"20 июля в социальной сети "Инстаграм" я увидел множество публикаций, связанных с гибелью Тена. На тот момент я не знал, кто это. Написал те слова и опубликовал в функции stories. Я не имел ввиду конкретно Дениса Тена. Ни о каком разжигании межнациональной розни у меня мыслей не было. На следующий день я сразу же в прямом эфире в "Инстаграм" попросил прощения у всего Казахстана. Знаю, что виноват. Я очень сильно раскаиваюсь. На данный момент я являюсь единственным кормильцем больной мамы", - пояснил со слезами Шерхан Байзенов.
Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию прокомментировала коллега подсудимого Данара Кулдыбаева.
"В нашу группу одноклассников кто-то скинул скрин с постом Шерхана. Он учитель в нашей школе, и я его знаю. Я ему написала в личку, что он не прав, что так говорить нельзя. На что он ответил мне, что я еще маленькая и ничего не понимаю. Далее этот скрин мы разослали блогерам и другим общественникам. Я хочу, чтобы его наказали. Он же все-таки учитель, подает пример", - сказала Данара.
Шерхан Байзенов попросил суд не лишать его свободы.
"Я раскаиваюсь. Очень раскаиваюсь. Поверьте мне. Прошу суд не лишать меня свободы. Позвольте остаться мне рядом с мамой. У нее никого, кроме меня, нет. Я извлек урок из всего этого. Надеюсь на справедливое решение суда", - заявил подсудимый.
Напомним, скандальный пост учителя математики был размещен в Instagram 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц известного спортсмена "красавчики". Позже подсудимый разметил пост с извинениями.