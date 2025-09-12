Нужно напомнить, что эту работу мы начинаем на довольно проч­ном фундаменте. За последние годы тотальная цифровизация стала одним из главных векторов реформ Главы государства.

Казахстан уже в числе 30 стран мира по индексу развития электронного правительства. Более 90% госуслуг оказываются онлайн (50 млн услуг только за прошлый год). Более 70% безналичных платежей совершается через мобильные приложения. Оборот безналичных платежей в 2024 году превысил 120 трлн тенге. Astana Hub стал крупнейшей в регионе IT-экосистемой. Запущены цифровые образовательные платформы. С 2020 года более 500 тыс. граждан прошли курсы по цифровым компетенциям. Внедрены цифровые документы с юридической силой.

И, безусловно, одно из главных событий – запуск в Казах­стане суперкомпьютера, первого в регионе.

На новом этапе задачи еще более амбициозные. Президент дал четко понять: теперь повсеместная цифровизация – задача не одного ведомства, а всего госаппарата. Чтобы оценить масштаб предстоящей трансформации, достаточно взглянуть на перечень новых инициатив Президента и спектр охватываемых ими сфер.

В финансовом секторе Президент поручил запустить Государственный фонд цифровых активов, который станет инструментом формирования крипторезерва и развития новых финансовых инструментов. Особое внимание уделено продвижению финтеха и защите от киберугроз: создается антифрод-центр, внедряется био­метрическая идентификация, ужесточаются требования к банкам и операторам связи.

В аграрной сфере приоритетом станет создание единой цифровой карты земельных ресурсов, усиление спутникового мониторинга и аналитики с использованием искусственного интеллекта. Это позволит эффективнее вовлекать земли в оборот, исключать бюрократию и выстраивать прозрачную систему распределения сельхозугодий.

В сфере строительства и ЖКХ планируется запуск национальной цифровой платформы для учета и планирования всех этапов строительства. Будет внедрена технология информационного моделирования зданий с применением технологий искусственного интеллекта, а цифровые инструменты контроля повысят качество и прозрачность реализации проектов.

В транспортно-логистической отрасли особый упор будет сделан на развитие мультимодальных перевозок, внедрение Smart Cargo и интеллектуальных систем управления перевозками. Это позволит сократить сроки транзита и усилит конкурентоспособность страны как транспортного хаба.

В здравоохранении будет выст­роена новая система мониторинга качества медицинских услуг также на основе технологий ИИ. Запуск многопрофильных больниц в регионах станет важным шагом в реализации национального проек­та «Модернизация сельского здравоохранения».

В сфере образования Президент поручил подготовить учащихся и педагогов к работе с ИИ, для чего запускается программа Al-Sana и проект Qazaq Digital Mektebi. Последний обеспечит доступ детей из сельских школ к качественным цифровым учебным материалам.

Для поддержки цифровой транс­формации и других нап­равлений Послания Парламенту в предстоя­щий период необходимо принять ряд новых законов: Цифровой кодекс; новый Закон «О банках», ориентированный на развитие финтеха и цифровых активов; Строи­тельный кодекс, который заложит основы прозрачного и устойчивого развития отрасли. В планах – обновление Закона «О госимуществе», совершенствование налогового администрирования через новый Налоговый кодекс и поправки для упрощения земельных отношений с переводом их в цифровой формат. Одним словом, предстоит большая и напряженная совместная работа депутатского корпуса, Правительства и профильных экспертов.

Кроме того, в Послании озвучена еще одна инициатива, получившая оживленное обсуждение в эксперт­ных кругах, – реформа высшего представительного органа.

На очерчивание контуров дальнейшего развития казахского парламентаризма отведено не меньше года. Этот вопрос будет вынесен на референдум в 2027 году.

И сам процесс будущей дискуссии, и формат принятия окончательного решения говорят о твердой решимости Главы государства на продвижение идей прямой демократии и укоренение культуры непосредственного участия граждан в принятии важнейших для страны решений.