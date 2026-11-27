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От замысла до воплощения

Творчество трех павлодарцев разных поколений объединилось в одной книге, выпущенной в Омске. Двуязычный сборник избранных произведений Павла Васильева «Палящее слово» – «Жалын атқан жыр» представляет стихи и поэмы известного поэта XX века на русском и казахском языках. Новые переводы выполнил поэт Айбек Оралхан, а иллюстрациями стали графические произведения известного художника, заслуженного деятеля РК Виктора Поликарпова.

Идея издания во многом принадлежала как раз Виктору Федоровичу – еще в 1980-х годах он обратился к поэ­зии Павла Васильева и создал целый цикл графических произведений по ее мотивам, выполненных в сложной технике офорта – печати с металлической формы. Это не просто иллюстрации к отдельным строкам, а самостоятельные работы, в которых художник передал свое восприятие степных образов, характеров и драматизма васильевской поэзии.

Несколько лет назад Поликарпов обратился с предложением издать книгу к Леониду Полежаеву, экс-губернатору Омской области. В Павлодаре его хорошо знают: до своей карьеры в соседнем российском регионе он долгое время жил и работал здесь. Полежаев познакомился с произведениями художника в его мастерской и поддержал идею издания. Постепенно замысел приобрел более масштабный характер: решено было объединить поэзию Васильева, графику Поликарпова и новые переводы на казахский язык.

В итоге книга вышла при поддержке омского фонда духовного и культурного развития «Полежаев-фонд», став еще одним примером того, как давние связи двух приграничных регионов находят продолжение в совместных культурных проектах.

К сожалению, сам Виктор Поликарпов выхода книги уже не увидел. Художник ушел из жизни летом этого года…

Перевести не только слова

Работу над казахоязычной частью сборника выполнил поэт, журналист, член Союза писателей Казахстана Айбек Оралхан. Для него обращение к Васильеву имело особое значение: переводить предстояло произведения именитого поэта, чье творчество тесно связано с историей и культурой Павлодарского Прииртышья. При этом поэзия Павла Васильева уже была знакома казахоязычному читателю. Отдельные произведения переводили известные казахстанские литераторы Жуматай Жакыпбаев, Исраил Сапарбай, Иран-Гайып. Первые публикации переводов относятся еще к концу 1960-х годов. Однако новый сборник отличается­ и масштабом проделанной работы, и стремлением предложить современное прочтение литературного наследия поэта.

В 270-страничную книгу вошли 20 лирических стихотворений и три поэмы – «Соляной бунт», «Принц Фома» и «Лето». Особое место занимает «Соляной бунт»: по словам Айбека Оралхана, это крупное произведение Васильева было полностью переведено и издано на казахском языке впервые.

Впрочем, переводить Васильева – задача непростая. Его поэзия наполнена образами степи, природы, подробностями народного быта, историческими сюжетами, яркими характерами. При этом авторский язык отличается особой выразительностью, ритмом и эмоциональной насыщеннос­тью. А ведь переводчику важно не просто передать содержание, но и сохранить интонацию, образность, внутреннюю энергию оригинала, добившись при этом естественного звучания на другом языке.

Примечательно и то, что осенью Айбек Оралхан возглавил павлодарский Дом-музей Павла Васильева. Таким образом, его работа с литературным наследием знаменитого земляка получила продолжение уже в музейной деятельности.

Поэт двух культур

«Мой Павлодар, мой город ястребиный» – эти строки из стихотворения Павла Васильева знакомы, пожалуй, каждому павлодарцу, даже весьма далекому от поэзии. Они давно стали своеоб­разным поэтическим символом города.

Павел Васильев занимает особое место в литературной истории Казахстана и России. Он родился в 1910 году в Зайсане, однако значительная часть его детства и юности связана с Павлодаром. Именно здесь, в Прииртышье, формировалось его восприятие мира, складывались первые литературные интересы, рождались поэтические образы.

Будущий поэт рос в семье, где любили литературу, народные сказки и песни. Многое ему дали поездки с дедом Корнилой Ильичом по казахским аулам, общение с местными жителями, знакомство с их обычаями и устным народным творчеством. Знание казахского языка и непосредственное соприкосновение с культурой степи впоследствии нашли отражение в его произведениях.

Иртыш, бескрайние степные просторы, характеры людей, быт казахского народа стали органичной частью литературного мира Васильева. В его творчестве русская поэтическая традиция тесно переплелась с казахской культурой. Более того, Васильев сам занимался переводами с казахского языка, в частности перевел на русский «Посвящение» к поэме Ильяса Жансугурова. Именно поэтому появление двуязычного сборника выглядит закономерным продолжением творческого наследия поэта.

Литературная судьба Васильева складывалась уже преимущественно в России. После Павлодара были Владивосток, Новосибирск, Омск, а затем Москва, где он приобрел известность. Впрочем, судьба поэта оказалась трагичной. Он прожил всего 27 лет: в 1937 году был репрессирован и расстрелян, а его произведения на долгие годы оказались под запретом. Только после посмертной реабилитации в 1956 году началось их возвращение к читателям.

В Павлодаре память о Павле Васильеве сохраняется на протяжении многих десятилетий. Здесь действует его дом-музей, работает литературное объединение его имени, проводятся поэтические вечера, выставки и литературоведческие исследования. А новое издание показывает, что наследие поэта не только бережно сохраняют, но и продолжают переосмысливать представители других поколений.

Кстати, у этой истории есть и своеоб­разное продолжение в городском пространстве. В ноябре в Павлодаре в сквере имени Павла Васильева появился мурал «Степная песнь», выполненный по мотивам одного из офортов Виктора Поликарпова, созданного под впечатлением от стихотворения «Родительница степь». Так поэтический образ, почти столетие назад рожденный в стихах, а затем воплощенный художником в графике, обрел новую жизнь уже на фасаде городского здания.