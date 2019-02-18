​Три интересных «почему»

– Почему вредно есть во время просмотра фильма и на ночь?

– Один из принципов рационального питания – режим, и он всегда оговаривает необходимость отведения отдельного времени для приема пищи. Не стоит кушать, одновременно читая газеты или просматривая телевизор. Это отвлекает от еды, и мы можем пропустить момент наступления чувства насыщения. Обычно когда наш желудок наполняется, он посылает сигналы в мозг. Но если мы в это время заняты чем-то более интересным – смотрим захватывающий фильм или передачу, у нас в мозгу создается другая доминанта, которая перекрывает действие центра, отвечающего за чувство насыщения. В таком случае мы очень легко переедаем. Особенно это вредно людям, которые уже имеют избыточный вес и стремятся похудеть.

Перед сном обмен веществ замедляется, это закономерный процесс: организм готовится ко сну, замедляется работа всех органов, в том числе частота дыхания и сердечных сокращений. Желудочно-кишечный тракт ночью тоже должен отдыхать, поэтому не стоит обременять его лишней работой. Ни в коем случае нельзя употреблять на ужин большие объемы пищи, заставлять желудок и кишечник усиливать моторику, выделять соки.

Второй момент. Пища перед сном должна быть правильной: очень важно употреблять продукты, которые легко перевариваются и усваиваются. Например, это не должна быть слишком углеводистая и жирная пища, потому что она может усилить бродильные процессы в кишечнике. Это будет мешать нормальному сну, не даст отдохнуть. Но это не значит, что нужно любую углеводистую и жирную пищу запретить на ужин, имеет значение количество. То есть 100 граммов, например, жареной картошки, в 7 вечера еще можно съесть. Другое дело, если целую сковороду – это уж явно не вариант для ужина. С другой стороны, картофельное пюре «эвакуируется» из желудка быстрее – всего за час-полтора. Еще нужно обратить внимание на способ термической обработки пищи. Всегда быстрее усваиваются блюда, вареные в воде или на пару, поэтому они предпочтительнее на ужин.

Нежелательна также высокобелковая пища, которая усиливает гнилостные процессы. Яркий пример – мясо. Но 100–150 граммов отварного мяса на ужин или небольшая котлета – это еще допустимо. Опять же по сравнению с кусковым мясом изделия из фарша усваиваются быстрее. Если у нас есть возможность готовить каждый день и обед, и ужин, то лучше на обед приготовить блюдо из целого куска мяса, а на ужин – из фарша. А еще лучше на ужин приготовить рыбу, потому что это тоже источник белка, но легкоусвояемый. Также подойдут творожные блюда.

Бытует мнение, что необходимо ужинать в 6 часов. Эта точка зрения не совсем правильная. Мало кто из нас ложится спать в 9–10 часов вечера. Поэтому образуется очень большой голодный промежуток, вредный для желудочно-кишечного тракта и организма в целом, так как он приводит к нарушению моторики желчевыводящих путей, может привести к застою желчи и желчнокаменной болезни. Также необходимо знать, что после таких длительных голодных промежутков большее количество питательных веществ откладывается в «резерв» в виде жира. Поэтому обязательно за 2 часа до сна должен быть какой-то перекус – это может быть стакан кефира, достаточно даже съесть какой-то фрукт.

– Почему после еды порой хочется спать?

– Обычно после сытного обеда трудно вернуться к работе, появляется сонливость, медлительность. Дело в том, что, когда мы обильно кушаем, для того чтобы переварить пищу, желудочно-кишечный тракт выделяет пищеварительные соки, усиливается его моторика, для чего необходима дополнительная энергия. Происходит децентрализация кровообращения: кровоснабжение органов пищеварения усиливается за счет того, что несколько «обедняются» кровью головной мозг и сердце. В результате наступает легкая гипоксия мозга, которая сопровождается чувством сонливости, снижением работоспособности. Чтобы такого не происходило, необходимо принимать пищу постепенно и стараться не переполнять чрезмерно желудок. Для этого существуют рекомендуемые дозы – так называемое «правило кулака», когда объем одного приема пищи не должен превышать объем нашего кулака.

– Почему сладкое – до обеда?

– В первой половине дня наш организм пробуждается. Это время активнос­ти нашей симпатоадреналовой системы (надпочечников), когда в кровь выбрасывается гормон адреналин, направленный на выработку энергии. Основной ее источник – углеводы. Поэтому лучше в первой половине дня употреблять углеводистую пищу. Это каши, крупяные изделия, сладкие блюда, сахар, мед. Белковая пища предпочтительнее во второй половине дня, потому что в это время происходит обновление клеток, белок выс­тупает как пластический материал. В первой половине дня усилена и желчевыделительная функция печени, то есть больше образуется желчи, необходимой нашему организму для переваривания жиров. Поэтому жирную пищу тоже следует употреблять в первой половине дня. Но это общие рекомендации, которые не означают, что мы должны строго разграничить углеводы от белков и жиров – мы всегда питаемся смешанно. Речь идет об акцентах, а не полном исключении тех или иных продуктов в определенные часы.