Три казахстанских университета представлены в ТОП-100 лучших вузов Азии

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Казахстан сохранил лидерство среди стран Центральной Азии, став единственной страной региона, три университета которой вошли в первую сотню рейтинга. Всего в новом выпуске представлены 51 казахстанский вуз, что на семь больше по сравнению с предыдущим годом.

В рейтинг QS Asia University Rankings 2027 вошли 1722 университета из 26 стран и территорий Азии. По количеству представленных вузов Казахстан занял 10-е место в регионе. При этом за последние три года число казахстанских университетов в рейтинге увеличилось с 34 до 51, из которых семь включены в него впервые.

В число 100 лучших университетов Азии вошли три казахстанских вуза:

Казахский национальный университет имени аль-Фараби – 46-е место;

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева – 62-е место;

Satbayev University – 89-е место.

Наиболее заметную положительную динамику среди казахстанских вузов продемонстрировал NU, поднявшийся на 62 позиции и занявший 139-е место. Уже во второй год участия в рейтинге университет вошел в топ-200 лучших вузов Азии. Значительное улучшение результатов также показал Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, который поднялся на 64 позиции и расположился на 618-м месте.

Казахстанские университеты продемонстрировали высокие результаты по показателям качества образовательной среды, академической мобильности и международного сотрудничества. По семи из 11 индикаторов рейтинга средние показатели отечественных вузов превысили средние значения по Азии.

В частности, по доле исходящих студентов по обмену средний показатель Казахстана составил 58,8 балла против 22,6 балла по Азии. По соотношению количества преподавателей и студентов отечественные университеты набрали в среднем 52 балла при общеазиатском показателе 34,6 балла. По репутации среди работодателей результат казахстанских вузов достиг 38,8 балла, превысив среднее значение по Азии, составляющее 24,9 балла.

Высокие позиции по отдельным индикаторам заняли ведущие университеты страны. Так, Казахский национальный университет имени аль-Фараби расположился на 12-м месте в Азии сразу по двум показателям – соотношению количества преподавателей и студентов, а также доле исходящих студентов по обмену. По последнему индикатору Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова улучшил свою позицию с 29-го до 18-го места.

В свою очередь NU занял 24-е место по индексу международных научных коллабораций и 26-е место по доле иностранных преподавателей. По последнему показателю Satbayev University расположился на 34-м месте, а КазНУ имени аль-Фараби поднялся с 52-го на 40-е место.

Среди других значимых результатов казахстанских университетов:

10 вузов вошли в топ-100 Азии по соотношению количества преподавателей и студентов;

шесть университетов представлены в топ-100 по доле исходящих студентов по обмену;

семь вузов вошли в топ-100 по доле иностранных преподавателей;

48% казахстанских университетов улучшили показатели по доле иностранных преподавателей;

39% вузов повысили результаты по соотношению количества преподавателей и студентов.

Расширение международного академического сотрудничества, в том числе открытие более 30 филиалов зарубежных университетов в Казахстане, создает дополнительные возможности для развития образовательных программ, академической мобильности и укрепления международных связей отечественных вузов.

Комментируя результаты рейтинга, старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер отметил, что Казахстан продолжает занимать ведущие позиции в Центральной Азии. По его словам, вхождение NU в топ-200 лучших вузов Азии демонстрирует значимость поддержки научных исследований и интернационализации. При этом ключевой задачей остается обеспечение роста международного влияния научных исследований наряду с увеличением финансирования науки.

Региональный директор QS Quacquarelli Symonds Сергей Христолюбов также подчеркнул расширение представительства Казахстана в международном рейтинге. По его словам, в QS Asia University Rankings 2027 вошел 51 университет из 19 городов страны. В сочетании с улучшением позиций Алматы и Астаны в рейтинге лучших студенческих городов мира QS Best Student Cities 2027 это свидетельствует о дальнейшем укреплении международного признания Казахстана как регионального образовательного центра.

QS Asia University Rankings – международный рейтинг университетов Азии, составляемый агентством QS Quacquarelli Symonds. Оценка проводится по 11 индикаторам, отражающим академическую репутацию университетов, востребованность выпускников среди работодателей, качество образовательной среды, научную результативность, международное сотрудничество и академическую мобильность.