Фото: polisia.kz
Происшествия
Три кредита на 11 млн тенге взял по просьбе мошенника житель ЗКО

Еще одна жертва «службы безопасности банка» обратилась в полицию города Уральска с заявлением о мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Житель Уральска последовательно перевел мошенникам 11 250 000 тенге.

«Потерпевший гражданин К. 1975 года рождения пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Для якобы сохранения счета К. оформил кредит в онлайн-банкинге и перевел звонившему 4 750 000 тенге, затем – еще один займ в другом банке на 4 500 000 тенге, которые снова перевел мошеннику. После взял еще 2 млн тенге, которые также перевел на указанный мошенником счет», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО подполковник полиции Султан Шалдарбеков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 уголовной статьи «Мошенничество», проводятся розыскные мероприятия.

В полиции предупредили, что, как правило, в подобных случаях деньги уходят по цепочке переводов на счета иностранных банков и там обналичиваются. Поэтому у раскрытия такого рода преступлений есть определенные сложности, и вернуть деньги, отданные мошенникам, практически невозможно.

 

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