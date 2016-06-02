Три крупные сети АЗС Казахстана оштрафованы за ценовой сговор
За нарушения антимонопольного законодательства оштрафованы ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері", ТОО "Гелиос" и ТОО Sinooil, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.
Сообщается, что в сентябре 2015 года Комитет по итогам принятия мер антимонопольного реагирования, связанных с повышением отпускных цен на ГСМ, на основании проведенного расследования нарушений в области защиты конкуренции возбудил административные производства в отношении указанных трех сетей АЗС.
"1 июня 2016 года вступило в законную силу постановление Специализированного административного суда Астаны о привлечении ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" к административной ответственности по факту нарушения части 2 статьи 159 Кодекса РК "Об административных нарушениях", выраженного в совершении антиконкурентных согласованных действий по повышению и поддержанию цен на бензин марок АИ-92/95. Сумма, подлежащая к оплате, превышает 88 млн тенге", – указывается в распространенном сообщении.
Ранее вступили в законную силу постановления Специализированного административного суда Алматы о привлечении к административной ответственности за аналогичное нарушение ТОО "Гелиос" и ТОО Sinooil, которыми штраф и полученный монопольный доход оплачены в бюджет государства на общую сумму более 94 млн тенге.