Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Два возгорания ликвидированы, тушение пожара в Алакольском заповеднике продолжается

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 30 октября в Казахстане зарегистрировали три лесных пожара на территории государственного лесного фонда, передает Kazpravda.kz.

По одному возгоранию произошло в Северо-Казахстанской области, государственном национальном природном парке «Бурабай» и Алакольском государственном природном заповеднике.

Очаги пожаров обнаружили сотрудники государственной лесной охраны во время наземного патрулирования. Для тушения привлекли специалистов и специальную технику.

«В настоящее время на территории Алакольского ГПЗ продолжаются работы по тушению пожара. В Северо-Казахстанской области и ГНПП „Бурабай“ все очаги возгорания полностью ликвидированы», — говорится в сообщении Минэкологии.

Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с огнём на природе.