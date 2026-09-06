Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Пожары

Возгорания зарегистрированы в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Три лесных пожара зарегистрировали 5 сентября в Казахстане. Возгорания произошли в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazpravda.kz.

К тушению привлекли сотрудников лесной охраны и необходимую технику. В работах также задействован вертолет РГКП «Казавиалесоохрана» с водосливным устройством.

«В связи с грозовыми фронтами и аномально жаркой погодой в ряде регионов уровень пожарной опасности остается высоким. Силы государственной лесной охраны и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Для своевременного обнаружения новых очагов специалисты продолжают воздушное и наземное патрулирование территорий.

#ЧС #пожар #возгорание

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Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
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