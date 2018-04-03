​Три «лимона» в день

О краже 3 миллионов тенге из сейфа частной организации в полицию сообщил главный инженер одного из кокшетау­ских ТОО.

Подозреваемых благодаря оперативным действиям акмолинских полицейских в итоге смогли задержать в тот же день. Прибыв на место, они провели осмотр, опросили весь персонал и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В отработку попал и подучетный контингент.

В результате любителей легкой наживы сразу же задержали на территории Зерендинского райо­на. Молодые люди 20 и 22 лет нигде не работали, причем один из них ранее был судим. Часть украденных денег, которая находилась у них, изъяли, отправив подозреваемых прямиком в изолятор временного содержания.