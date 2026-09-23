Три медали Казахстана в ММА: Гаджи Гаджиев оценил выступление бойцов на Азиаде

Соревнования по ММА в рамках Азиатских игр в Японии завершились для сборной Казахстана успешным выступлением

Фото: пресс-служба Федерации

Казахстанские бойцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Об итогах турнира, выступлении казахстанских спортсменов и значении этих результатов для дальнейшего развития ММА в РК рассказал почётный президент Национальной федерации ММА Гаджи Гаджиев.

- Соревнования по ММА на Азиатских играх завершились. Как в целом оцениваете выступление сборной Казахстана?

- В первую очередь поздравляю всех казахстанцев и особенно ММА-сообщество с успешным выступлением! Для нашей команды это был важный турнир. Спортсмены продемонстрировали характер, хорошую подготовку и добились достойного результата. Две золотые и одна бронзовая медали - серьёзный вклад в общекомандный результат и показатель того, что казахстанское ММА последовательно развивается.

Отдельно хочу отметить работу президента Национальной федерации ММА Сагиндыка Мекеева. У него большой опыт в спорте и управлении, и этот опыт сегодня помогает казахстанскому ММА системно развиваться. Под его руководством проводится большая работа по развитию ММА, совершенствованию подготовки спортсменов, укреплению тренерского штаба и созданию условий для достойного выступления наших бойцов на международной арене.

Важно, что федерация не ограничивается только подготовкой к отдельным турнирам. Формируется система, в которой большое внимание уделяется как спортсменам высокого уровня, так и молодому поколению. Именно такой последовательный подход позволяет рассчитывать на стабильные результаты в будущем. Поэтому нынешние медали это не только заслуга самих бойцов, но и результат общей работы федерации, тренеров и специалистов.

- Насколько этот результат соответствует ожиданиям, которые были перед началом Азиатских игр?

- Безусловно, мы рассчитывали на достойное выступление. При этом на соревнованиях такого уровня невозможно заранее гарантировать медали. Каждый поединок начинается с нуля, и многое зависит от подготовки, настроя спортсмена и развития самого боя. Поэтому результаты Еркингали Буркуталина, Кадырбека Шинбаева и Санжара Адилова имеют особую ценность. Они прошли серьёзную конкуренцию и смогли доказать свой уровень на главном континентальном спортивном форуме.

- В чём, на ваш взгляд, заключается ключ к успеху казахстанских бойцов?

- Прежде всего в системной подготовке. За результатом каждого спортсмена стоит большая работа тренеров, специалистов, федерации. В ММА необходимо быть готовым сразу по нескольким направлениям - физически, технически и тактически. Особое значение имеет психологическая устойчивость.

Отдельно хочу отметить работу главного тренера национальной сборной Телжана Кабдиева. На таком уровне нельзя подходить к каждому поединку по одному шаблону. Подготовка велась с учётом особенностей конкретных соперников: их сильных и слабых сторон, манеры ведения боя, технических и тактических особенностей.

Телжан Кабдиев вместе со своим тренерским штабом тщательно разбирал каждого оппонента и выстраивал стратегию под конкретный поединок. Именно такая индивидуальная работа позволила нашим бойцам максимально эффективно использовать свои сильные стороны и нейтрализовать преимущества соперников.

- Насколько важен для спортсменов опыт выступления именно на Азиатских играх?

- Очень важен. Азиатские игры - крупный международный турнир, где спортсмен представляет не только себя, но и свою страну. Подобный опыт помогает профессионально расти, учит выступать под серьёзным давлением и позволяет проверить свои возможности в противостоянии с сильнейшими соперниками.

Наши бойцы по ходу турнира встретились с очень серьёзными и титулованными противниками - неоднократными чемпионами мира и Азии. Поэтому каждая победа имеет особую ценность. Чтобы добиться успеха в таких поединках, недостаточно только физической готовности. Необходимо грамотно подготовить бой, выдержать тактический план и суметь реализовать его непосредственно на спортивном помосте. В этом плане большую роль сыграла работа тренерского штаба во главе с Телжаном Кабдиевым. Под каждого соперника разбирались отдельные детали, и спортсмены выходили на поединки с чётким пониманием того, что им необходимо делать.

Кроме того, международные успехи наших спортсменов привлекают дополнительное внимание к ММА. Это особенно важно для детей и молодых людей, которые только начинают заниматься этим видом спорта. Они видят своих соотечественников на большой арене и понимают, что при серьёзной работе также могут добиться высоких результатов.

- Гаджи Шапиевич, какие выводы можно сделать по итогам соревнований по ММА?

- Победы нужно анализировать так же внимательно, как и поражения. Важно объективно оценить, что получилось хорошо, а какие моменты требуют дальнейшего совершенствования. Спорт постоянно развивается, поэтому нельзя останавливаться на достигнутом. Для нас эти Азиатские игры - ещё и возможность понять, на каком уровне находится наша система подготовки по сравнению с ведущими командами континента. Полученный опыт необходимо использовать в дальнейшей работе.

- Какие задачи теперь стоят перед казахстанским ММА?

- Главная задача - продолжать развивать систему подготовки, уделять внимание молодым спортсменам и создавать условия для их дальнейшего роста. Необходимо укреплять тренерскую школу, продолжать международную практику наших бойцов и последовательно готовить новое поколение спортсменов.

Азиатские игры завершились, однако спортивный сезон продолжается. Нам необходимо двигаться вперёд, совершенствовать подготовку и уже сейчас работать с прицелом на следующие международные соревнования. От всего сердца желаю всем членам казахстанской команды, которым ещё предстоит выступить в Японии, успехов, ярких побед и, самое главное, обойтись без травм. Пусть каждый спортсмен достойно представит нашу страну и добьётся поставленных целей!