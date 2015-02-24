Три медальные гонки Свежий выпуск

В первые дни, как мы уже сообщали, результативно выступила казахстанская стреляющая лыжница Галина Вишневская, известная специалистам и болельщикам своими достижениями в предыдущих юниорских чемпионатах мира, во Всемирной юношеской олимпиаде и на Всемирной зимней универсиаде-2015.

В индивидуальной гонке на 12,5 километра спорт­сменка из Восточного Казахстана выиграла бронзовую медаль (чемпионкой стала Юлия Журавок из Украины), в спринте на 7,5 км заняла 2-е место вслед за француженкой Леной Арно, а в третьем своем старте получила третью награду – серебряную, в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. На высшую ступеньку пьедестала почета здесь поднялась немка Мари Хайнрих.