Три населенных пункта подтопило в Алматинской области из-за обильных осадков, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В связи с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя, снеготаяния и поступления талых вод в трех населенных пунктах Алматинской области – селах Ешкиолмес и А.Алдабергенов Ескельдинского района, а также в селе Талапты Коксуского района – произошло подтопление дворовых территорий частных жилых домов", – сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
По его словам, ночью 8 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в трех населенных пунктах зафиксирован перелив воды, произошло подтопление порядка 40 дворовых территорий.
Силами ДЧС и сотрудниками МИО в селе Ешкиолмес с места происшествия эвакуировано 10 человек. Они размещены в средней школе. Произведена откачка воды с помощью мотопомп. На базе ДЧС был развернут оперативный штаб, работала "горячая линия".
На данный момент проводятся работы по углублению арычной сети, возведению насыпной дамбы и отводу талых вод.
На местах подтопления были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области (67 сотрудников, 15 единиц техники, 18 мотопомп), МИО (28 сотрудников, 5 единиц техники и 5 мотопомп), а также РОП (7 сотрудников, 3 единицы техники).
Телефоны службы спасения: 101 или 112.