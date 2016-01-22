Общество
Три ночных маршрута запустят в Астане
Три ночных автобусных маршрута планируется ввести в Астане в 2016 году. Об этом на отчетной встрече с населением сообщила аким Есильского района столицы Сабила Мустафина, передает Kazpravda.kz.

"Развитие дорожной инфраструктуры позволяет улучшить обслуживание населения общественным транспортом. В рамках оптимизации маршрутов в настоящее время ведется работа по внедрению трех дополнительных ночных маршрутов (200, 201, 202). Маршруты и направления формировались на основании объектов, работающих в ночное время, и с учетом корреспонденции о поездках в ночное время", – пояснила она. 

Помимо этого в рамках развития дорожной инфраструктуры планируется внедрить отдельные выделенные полосы для общественного транспорта в рамках проекта Bus Lane, рассматривается вопрос о введении школьных автобусов Astana School Bus.

Напомним, в августе 2015 года о введении ночных автобусов рассказывал председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана. Тогда сообщалось, что проект будет реализован до конца прошлого года.

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