Общество
Три объекта в Астане подверглись нападению "террористов" – учения
Плановое антитеррористическое учебное мероприятие "ЭКСПО Антитеррор" завершено в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

Службы столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом отработали навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на трех объектах города Астаны: у здания УВД района "Есиль", на автовокзале "Сапаржай" и на стадионе "Астана Арена".

В общей сложности в организации учений были задействованы 1 176 человек и 156 единиц техники.

"Цель мероприятия – отработка навыков взаимодействия при возникновении террористической угрозы в рамках подготовки к проведению в столице международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". С поставленными задачами задействованные подразделения справились", – отмечается в сообщении.

Сегодня столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проводил антитеррористические учения.

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