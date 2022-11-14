​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека

В районном центре Кербулакского района – селе Сарыозек – до конца нынешнего года будет решен ряд

проблем ЖКХ.

Жильем из государственного фонда в селе необходимо обеспечить 1 418 человек. При этом очередь продолжает расти. Только в этом году она увеличилась поч­ти на 200 человек. Для решения вопроса до конца 2022-го будет сдано в эксплуатацию 15 тыс. квадратных метров жилья.

Остро нуждаются в улучшении условий жители старых домостроений. Проведена инвентаризация всех 36 многоквартирных двухэтажных жилых домов, расположенных по улицам Рыс­кулова, Аль-Фараби, Масанова, Вожакина и Майлина. Из них на сегодня по 10 зданиям имеются техпаспорта и государственные акты, по остальным 26 определен размер суммы, необходимой для подготовки правоустанавливаю­щих документов, подана бюджетная заявка в область. После этого необходимо будет подготовить технические заключения.

На сегодняшний день шесть домов уже признаны аварийными. Их жители поставлены в очередь, и по мере строительства они получат новые квартиры.

Отметим, что проблема ветхого и аварийного жилья существует не первый год. Но ее мешала решить инертность со стороны районного исполнительного органа. Хотя надо было внимательно прочитать государственную программу «Нұрлы жер», соглас­но которой каждый район может разработать свою программу реновации ветхого жилья.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства акимата области. Конечно, темпы жилищного строительства сегодня пока не успевают за ростом чис­ла желающих стать новоселами, но главное – начало положено.

До конца года Сарыозек обеспечат и питьевой водой. Несмотря на многолетнее поэтапное обновление водопровода, качество водоснабжения не улучшалось. Главное – отсутствовали привязки одной очереди сети к другой, постоянно возникали порывы. Сегодня подрядчиком устранены все недочеты, выполнено более 90% работ. Система центрального водоснабжения должна заработать до конца года.

Как отметил на встрече с населением района аким области Бейбит Исабаев, проблема не решалась на протяжении 12 лет, в том числе по вине подрядных организаций, недостаточного контроля со стороны местных исполнительных органов.

– Так как сети могут не выдержать, мы хотим повсеместно установить задвижки. При этом на следующий год планируем большой проект по полной замене изношенных сетей внутри села. Тогда сможем обеспечить бесперебойное качественное водоснабжение, – сказал глава региона.

Вместе с тем в ноябре завершится реконструкция и строительство систем водоснабжения в селе Талдыбулак, в декабре – в Аралтобе.

Кроме того, в ауле Карашокы продолжается реконструкция и строительство водопроводной сети с запуском в июне 2023 года. Во втором квартале следующего года планируется начать работы в селах Шаган и Шилису с завершением во втором квартале 2024-го.

Во время рабочей поездки в область Жетысу Глава государства поручил обеспечить природным газом населенные пункты, подлежащие газификации, – от Кербулакского района до Талдыкоргана, при этом контролируя цены на подключение.

Из 63 населенных пунктов райо­на 26 подлежат газификации. Однако на сегодняшний день газ не пришел ни в один из них, хотя газопровод доведен до Сарыозека еще в 2018 году, а в прошлом году в рамках государст­венно-частного партнерства внутри села были проложены газорас­пределительные сети протяженностью 120 км.

В настоящее время на автоматизированной газораспределительной станции устраняются недоработки, и в декабре природный газ должен прийти в Сарыозек. На этом газификация района не закончится.

На данном этапе завершены проектные работы по газификации сел Жоламан, Когалы, Кызылжар, Шокан, Амангельды на общую сумму 113 млн тенге.

Ожидается, что результаты госэкспертизы будут получены в декабре, соответственно, строи­тельно-монтажные работы нач­нутся во ІІ квартале 2023 года. До этого срока планируется завершить разработку ПСД по газификации оставшихся 20 населенных пунктов района.