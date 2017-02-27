​Три потрясающих дня

Плотным снегопадом вчера проводила своих гостей столица Белой азиады. Эти мгновения, скорее, напоминали праздничное конфетти в честь героев зимних Игр, которые уже стали историей. Выступлению национальной сборной Казахстана можно смело давать самую высокую оценку. Несмотря на то что во многих видах спорта мы выставили вторые составы, наша национальная команда смогла завоевать 32 медали различных достоинств, из них 9 – золотые. Стоит отметить, что на этих комплексных состязаниях чемпионами и призерами стали представители только пяти стран. При этом по количеству призовых мест мы лишь на одну медаль уступили сборной Китая, завоевав четвертое общекоманд­ное место. Думается, что если бы мы еще привезли наших лидеров в таких, например, видах спорта, как лыжные гонки и шорт-трек, то вполне могли бы рассчитывать и на вторую позицию пос­ле хозяев соревнований.

Медальный зачет

М Страна З С Б Всего 1 Япония 26 22 25 73 2 Южная Корея 16 17 16 49 3 Китай 12 13 8 33 4 Казахстан 9 11 12 32 5 Северная Корея 0 0 1 1

Мы подробно расписывали день за днем выступления отечественных атлетов. А теперь расскажем о трех заключительных из них, которые принесли нам немало радостных моментов. Итак, первым в прошедшую пятницу отличился наш биатлонист Ян Савицкий, который завое­вал серебряную медаль в гонке преследования на 12,5 км у мужчин. «Золото» досталось японцу Микито Тачизаки, 3-е место у корейца Янга Кима. Казахстанец Василий Подкорытов стал 9-м, Максим Браун – 10- м, а Антон Пантов показал 12-й результат.

В ком мы в этот день не сомневались, так это в лидере нашей команды – биатлонистке Галине Вишневской, которая стала лучшей в гонке преследования среди женщин на 10 км. Порадовала и ее подруга по команде Дарья Усанова, выигравшая «бронзу» Азиады. Второе место заняла представительница Китая Ян Жан.

Бесспорно, одно из самых мощных в этот день выступлений продемонстрировала фристайлистка Юлия Галышева, которая заняла 1-е место в соревнованиях по парному могулу. И на какие бы ухищрения не шли устроители состязаний, она смогла обойти двух японок – Арису Мурату и Мики Ито, которые по итогам стали соответственно второй и третьей.

Мог подняться на высшую ступень пьедестала почета и фристайлист Дмитрий Рейхерд, но... занял лишь третье место.

Рассчитывали мы на «золото» и у мужчин-лыжников в эстафете 4 х 7,5. Но наша четверка в составе Сергея Черепанова, Ердоса Ахмадиева, Николая Чеботько и Рината Мухина немного уступила японским лыжникам, ставшим чемпионами, но обошла южнокорейцев, завершивших эстафету третьей.

А вот кто обрадовал, так это наш горнолыжник Марат Жапаров, который стал бронзовым призером зимних Азиатских игр, уступив лишь хозяевам соревнований – японцам Наоки Накамура и Юкену Иваса.

В субботу большинство казахстанских журналистов, конечно же, поехали на соревнования в смешанной эстафете (2 х 6 + 2 + 7,5) по биатлону. Здесь нашу страну представляли сразу две команды, которые безальтернативно выиграли золотые и серебряные медали. Так, лучшей стала первая команда нашей сборной, представленная на тот момент двукратной чемпионкой нынешней Азиады Галиной Вишневской, а также Дарьей Усановой, Максимом Брауном и Яном Савицким. Второе место на эстафете заняла другая казахстанская четверка в составе Алины Райковой, Анны Кистановой, Василия Подкорытова и Антона Пантова. Третьей в соревнованиях стала команда биатлонистов Японии.

Порадовала мужская сборная Казахстана по прыжкам с трамплина, ставшая серебряным призером в командном соревновании Саппоро-2017. Сабыржан Муминов, Константин Соколенко, Марат Жапаров и Сергей Ткаченко выступили просто блестяще, заняв 2-е место. «Золото» выиграла сборная Японии, а «бронза» досталась Южной Корее.

В это же время женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой в последнем матче зимних Азиатских игр всухую, со счетом 8:0, разгромила команду Таиланда и гарантировала себе бронзовые медали Игр-2017.

И уж суперприятное извести пришло под вечер (по японскому времени): наша фигуристка Элизабет Турсынбаева в условиях жесткой конкуренции стала бронзовой призеркой комплексных континентальных состязаний. Стоит отметить, что накануне казахстанка по итогам короткой программы шла шестой. За выступление в произвольной программе она получила 121.88 и набрала в общем 175.04 балла. Этот результат позволил ей занять 3-е место. «Золото» и «серебро» достались фигуристкам из Южной Кореи и Китая. Другая казахстанская фигуристка – Айза Мамбекова заняла итоговое 8-е место (132.64). Сразу же скажем, что наш именитый фигурист Денис Тен по итогам Азиады не смог завоевать медали, но его основной задачей на предстоящий год является подготовка к чемпионату мира и Олимпийским играм-2018.

В воскресенье, несмотря на то, что часть казахстанских журналистов улетала домой, представители отечественным СМИ все же дружно сходили на некоторые соревнования, а потом поспешно бросились в аэропорт. Но посмотреть то было на что...

Так, лидер сборной Казахстана по биатлону Галина Вишневская стала самой титулованной спортсменкой Азиады. На этот раз она победила в женском масс-старте на 12,5 км. Допустив всего один промах, пробежала дистанцию за 39 мин. 26,6 сек. Второй стала еще одна представительница Казахстана – Алина Райкова (+44,4), а третьей – Дарья Усанова (+1:33,1). Сразу же отметим, что по регламенту Азиады-2017 бронзовую медаль получила японка Фуюко Татидзаки, ставшая четвертой. Дело в том, что призерами могут быть только два представителя одной страны.

В это же время высшую награду Игр принес нам и биатлонист Ян Савицкий, который выиграл в масс-старте на 15 км. Наш спортсмен на четырех огневых рубежах допустил три промаха, пробежав дистанцию за 44 мин. 12,2 сек. Вторым стал китайский биатлонист Ванг Венкин, бронзовую медаль выиграл японец Косуке Озаки.

Немного не хватило до «золота» нашим лыжникам Сергею Черепанову и Николаю Чеботько, ставшим серебряным и бронзовым призерами Игр. А ведь Сергей пересек финишную черту фактически одновременно с победителем состязаний – японцем Акирой Лентингом.

На 35 сотых балла отстала в финале состязаний в могуле фристайлистка Юлия Галышева от чемпионки Азиады японки Арисы Мурата, набравшей 79,37 балла. Третьей здесь стала еще одна хозяйка состязаний – Мики Ито. Бронзовую награду в могуле Казахстану принес и Дмитрий Рейхерд, набравший 85,69 балла. Его опередили японец Икума Хоришима (90,35) и Чой Джэ-Ву из Южной Кореи (88,55).

Ну и под самый занавес Игр-2017 порадовал мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой, которая в заключительном матче разгромила команду Японии со счетом 7:0 и выиграла золотые медали 8-х зимних Азиатских игр. Авторами шайб у нас стали Ярослав Евдокимов (1-я и 30-я мин.), Илья Ковзалов (3-я и 59-я), Кирилл Савицкий (5-я), Никита Михайлис (13-я) и Константин Савенков (36-я). Стоит отметить, что в первом матче Азиады-2017 сборная Казахстана обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:0, а затем были разгромлены хоккеисты из Китая – 8:0. Таким образом наша команда не пропустила за этот турнир ни одной шайбы!

(Итоговый материал с зимних континетальных Игр читайте в пятничном номере газеты).

Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета и ФНБ «Самрук-Казына».