​​​​​​​Три причины посмотреть фильм «Паралимпиец»

С 21 апреля в гонке за зрительское внимание стартовал казахстанский фильм «Паралимпиец». Без долгой преамбулы попытаюсь объяснить, почему, на мой взгляд, важно увидеть и поддержать картину.

Причина первая – это новая для современного отечественного кино тема. Картин о спорте – да еще и о спорте людей с инвалидностью –в нашем кино нет. И если попытки работы в этом поджанре были в драмах-проб­лемах, обращающих внимание на психологические и морально-этические вопросы («Быть или не быть», «Мама, я живая»), то в спортивном кино (которого, кстати, у нас тоже почти не было как такового) потенциально коммерчески успешного формата не было точно.

Фильм «Паралимпиец» гарантирует честный и прямой взгляд на все затрагиваемые им вопросы ‒ без пелены слез сострадания и «чернушности» реальнос­ти. Надо заметить, что благодаря, а не вопреки жанру вопросов здесь немало. Это социальная и профессиональная незащищенность людей с ограниченными возможностями, их психологическое самоощущение, тема «здоровости» людей вообще. Порадовали юмор (в том числе «черный») и самоирония героев. Легкость их подачи позволила избежать стереотипной остроты проблемы, а заодно и стереть грань различий между людьми. Благодаря такому подходу герои с особыми потребностями вызывают не жалость, но сопереживание. Не это ли важно в нашей сумасшедшей эпохе показного сострадания?

Причина вторая – это дебют Алдияра Байракимова и Венеры Каиржановой в коммерческом кино.

Алдияр и Венера широко известны в кинематографических кругах. И по отдельности, и вмес­те они работали в короткомет­ражном формате. Причем у каждого за спиной как минимум по одной крепкой драме: у Алдияра – полнометражный фильм «На грани», у Венеры ‒ короткомет­ражный фильм с детьми на далеко не детскую тему «Прятки». Теперь они снова объединились для работы над «Паралимпийцем». И если проследить за их творчеством, то становится понятно, что эта картина ‒ своеоб­разный итог многих лет режиссерских и сценарных разработок. Это планомерное восхождение к фильму, предназначенному не для фестивального движения, а для широкой зрительской аудитории.

Причина третья – увидеть, как энтузиазм и любовь к профессии опровергают уравнение «большой бюджет = качество».

Сценарий, режиссура, операторская работа, цветокоррекция, монтаж ‒ все составляющие сошлись, и получился динамичный, крепкий спортивный фильм. Малобюджетность «палили», пожалуй, только местные ландшафты, выдаваемые за иностранные, и отсутствие массовости в массовке. А теперь вспомните дорогой в финансовом плане (официальный бюджет ‒ 7,8 млн долларов) фильм «Движение вверх». Большинство рецензентов цеплялись за его техническое качество и правдоподобность, потому что нечего было сказать о других достоинствах.

Мне посчастливилось побывать на предпоказах обоих фильмов. Овации после показа «Паралимпийца» были не менее продолжительными и интенсивными, при том что за спиной режиссера российского проекта было шесть (!) крупнобюджетных фильмов. Для Байракимова «Паралимпиец» ‒ первый коммерчески ориентированный проект. Это, к слову, об уровне профессионализма, наверное. Что-то мне подсказывает, что бюджет нашего фильма был гораздо меньше.

И последнее. Добавлять «ложку дегтя», упоминая об эпизодической чрезмерности актерской игры и излишней музыкальности фильма, стоило бы, но (о, чудо!) не хочется. Это досадные, но для первого раза простительные помарки. И если вы прожженный скептик и вам все еще нужны доводы, чтобы увидеть этот фильм, то у меня есть последняя и, по-моему, веская причина: во всех своих проявлениях «Паралимпиец» ‒ это очень искреннее кино.