Три проекта завершат до паводков

За строкой Послания
Анвар Ахметов

До пяти с половиной миллиардов тенге выделено Правительством в рамках исполнения программы «Народная стройка», объявленной в Пос­лании Главы государства народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Фото: пресс-служба Правительства

Как сообщила пресс-служба Правительства, средства направлены на работы по повышению защиты от паводков сел и поселков Акмолинской области. Деньги пойдут на очистку русла реки Қалқұтан, ремонт шлюз-затворов на плотине Основная и реконструкцию плотины Иванковская.

Значительная часть суммы – 4,4 млрд тенге – будет потрачена для работ по углублению, очистке и укреплению дна реки Қалқұтан в Астраханском районе. Предусматривается очистка трех участков реки общей протяженностью 20,8 км, а также устройство двух земляных дамб в поселках Старый Колутон и Колутон.

Еще одна часть бюджетных вливаний – 793,7 млн тенге – предназначена для ремонта шлюз-затворов на плотине Основной в районе Шортанды. Проект включает устройство паводкового водосброса, а также укрепление земляной плотины каменной наброской в русле реки Жолболды.

Наконец, 314,1 млн тенге планируется инвестировать в реконструкцию плотины Иванковской в районе Буланды. Предусматривается полное восстановление водосбросного сооружения протяженностью 49 м и шести водоприемных камер, что позволит обеспечивать надежный и точный контроль попуска талых вод.

Модернизация гидротехнических сооружений и расчистка русла рек позволит минимизировать паводковые риски, повысить уровень защиты жилых домов и инфраструктуры от подтоплений, обеспечить транспортную доступность и безопасность около девяти тысяч жителей, улучшить качество воды, а также укрепить устойчивость водной системы региона.

В целом в области ведется системная работа в данном направлении. В 2025 году в Аршалынском районе была построена защитная дамба, что позволило обеспечить безопасность примерно 15 тыс. сельчан. Устройство дамбы со шлюзами и бетонных лотков в городе Макинске района Бұланды обеспечило благополучный попуск талых вод от лесостепной зоны. А очистка и углубление дна реки Қалқұтан протяженностью 4,7 км исключили подтопление населенных пунктов в Астраханском районе.

#паводки #Правительство #строительство #проекты #дамбы

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