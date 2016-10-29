Технологии
Три пуска будет сделано с Байконура до конца года
Ксения Воронина
За оставшиеся до конца 2016 года два месяца с космодрома "Байконур" намечается проведение трех пусков: 17 ноября – ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемой экспедицией на корабле "Союз МС-03", 1 декабря – ракеты "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МC-04" и в середине декабря – ракеты "Протон-М/Бриз-М" со спутником связи EchoStar 21, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Планировавшиеся ранее на конец 2016 года запуски спутника "Благовест" на ракете "Протон-М/Бриз-М" и спутника "Канопус-В-ИК" на ракете "Союз-2" перенесены на начало 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" источник на космодроме.

Таким образом, общее число пусков космических ракет, выполненных с Байконура в течение текущего года, должно составить 12. Из них 9 пусков уже проведено, еще 3 предстоит выполнить.

Всего за 10 месяцев 2016 года с российских космодромов стартовало 15 космических ракет. С учетом намеченных пусков с Байконура и Плесецка общее число российских пусков за год будет порядка 20.

Всего в мире за 10 месяцев проведено 64 пуска космических ракет. На долю США приходится 17 пусков, в том числе 14 пусков было выполнено с космодрома на мысе Канаверал. Россия провела 15 пусков, из них 9 осуществлено с Байконура. Плесецк отметился пятью пусками, 1 пуск выполнен с космодрома "Восточный".

Китай, как и Россия, провел 15 пусков, но у китайцев один пуск был аварийным.

Европа выполнила 8 пусков с космодрома "Куру" (в том числе два пуска ракеты "Союз-СТ"). Индия провела 6 пусков, Северная Корея, Япония и Израиль – по одному.

Напомним, что комплекс "Байконур" арендован Российской Федерацией у Казахстана. Договор аренды комплекса заключен до 2050 года, сумма ежегодной арендной платы составляет $115 млн. В течение двух с половиной десятилетий Байконур прочно удерживал звание крупнейшего космодрома мира, с него ежегодно производилось от 20 до 25 запусков космических ракет – от 25 до 30% от всех пусков, совершаемых в мире. Особенность Байконура – в развитой наземной инфраструктуре, которая создавалась на протяжении десятилетий. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого ("Протон"), среднего ("Зенит" и "Союз") и легкого классов ("Днепр", "Стрела"), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. На космодроме две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог.

В городе Байконуре проживают около 76 тыс. человек, из них около 60% – граждане Казахстана, около 37% – граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами.

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