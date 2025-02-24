Три района ВКО перешли на новый рабочий график из-за перевода часов

Такие изменения связаны с ранним рассветом и закатом, что позволяет местным жителям более эффективно использовать светлое время суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 24 февраля в районах Маркаколь и Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области введен новый рабочий график, адаптированный к природным условиям региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Altainews.kz

По данным региональной службы коммуникаций ВКО, теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.

Как отметили представители областного акимата, изменения связаны с ранним рассветом и закатом, что позволяет жителям более эффективно использовать светлое время суток. Решение приняли после обсуждения с населением, и местные жители его поддержали.

Кроме того, инициативу на месте обсудила мобильная группа, состоящая из руководителей региональных управлений.

Ранее, в январе, аналогичный режим работы ввели в Катон-Карагайском районе. Теперь к нему присоединились и другие районы региона.

Как уточняют власти, все 40 учреждений перешли на новый график. При этом изменения для школ, детских садов и медицинских организаций были минимальными, так как они и ранее начинали работу в 08:00.