Три ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области

В поселке Долинка Карагандинской области при пожаре отравились угарным газом 4 человека. Трое из них – дети, сообщает 24.kz
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По данным ДЧС области, на момент прибытия пожарных горели крыша и комната пятиквартирного жилого дома барачного типа.
"Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Двух детей 2011 и 2015 годов рождения вытащили из горящей квартиры и доставили в больницу поселка жители дома. Медики констатировали смерть пострадавших", – говорится в информации.
Тем временем местный участковый обнаружил без признаков жизни 63-летнего мужчину и трехлетнего ребенка. В течение часа пожар был ликвидирован.
В тушении огня были задействованы 15 человек и 4 единицы техники.
Причина возгорания выясняется.