Три созданные иностранцами нарколаборатории ликвидировали в Казахстане

Происшествия, Видеогалерея
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О расследовании фактов создания нарколабораторий украинскими гражданами в Казахстане рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

В конце прошлого года департамент по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК и наркополицейские Департамента полиции Алматинской области задержали граждан Украины, организовавших производство синтетических наркотиков.

Тогда в первые же сутки стражи порядка установили местонахождение двух подпольных производств в разных населенных пунктах близ города Алматы.

В ходе досудебного расследования установлен дом, где преступники планировали наладить синтез наркотиков. Он был полностью подготовлен: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом. Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров – химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за цикл производит до 50 кг смертоносного вещества.

Установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе Алматы. Там полицейские изъяли 22 емкости с химикатами общим объемом 700 литров, приготовленные для перевозки в нарколабораторию.

Масштаб организованного производства позволял производить до 100 кг наркотиков каждые 2 недели.

Сейчас оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Всего по факту полицейские ликвидировали склад с прекурсорами, 2 действующие лаборатории и 1 полностью подготовленную к производству лабораторию. Изъято 84 кг «синтетики» и около 2 тонн прекурсоров.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней» и «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой», санкции которых предусматривают лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, в конце декабря 2022 года в Алматинской области разоблачили группу изготовителей и сбытчиков наркотиков – двоих граждан Украины и их сообщников. Тогда наркополицейские выявили нарколаборатории в двух домах в Енбекшиказахском районе.

 

 

 

#полиция #спецоперация #наркотики #Алматинская область #задержание #МВД #Украина

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