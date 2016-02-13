Три спасенные жизни Статьи 739 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

фото Валерия БУГАЕВА

Для широкой общественности факт прошел практически не замеченным. Лишь несколько информационных агентств сообщили о том, что в Павлодарской области зарегистрирован первый случай донорства органов умершей пациентки. Более подробно об этом на брифинге в пресс-клубе «Ертic» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Нурлан Касимов. Как он сообщил журналистам, сердце, печень и почку 37-летней павлодарки пересадили троим нуждающимся в республиканском центре трансплантологии в Астане.



– Второго февраля у женщины, которая поступила в первую горбольницу Павлодара в крайне тяжелом состоя­нии, вследствие инсульта наступила смерть головного мозга, – сказал Н. Касимов. – Было получено согласие семьи пациентки на изъятие органов. Специалисты-трансплантологи из Астаны приехали в Павлодар и произвели забор почки, печени и сердца. В течение суток эти органы были пересажены реципиентам в Астане. Второй шанс на жизнь получили две женщины, 54 и 27 лет, из Астаны и один алматинец. Таким образом, одна погибшая спасла жизни троих человек. Ее родные совершили гражданский подвиг. Из этических соображений я не называю фамилий, но как медик благодарен этим людям. А еще тому, что трансплантология, показатель цивилизованности общества, начала поступательно развиваться в стране. В Казахстане она получила распространение относительно недавно – с 2010 года рес­публиканские центры стали активно проводить пересадки почки, печени и сердца.



…Но, как сказал руководитель управления здравоохранения области, здесь есть проблемы. Если для многих пациентов донором может быть живой ближайший родственник, чьи органы подходят реципиенту по антигенному составу, то у немалого числа больных таковых спасителей нет. Выход – органы умерших или погибших граждан. Но, как сказал Н. Касимов, существуют определенные нормы, требующие согласия родственников таких доноров. Это вопрос острый и щепетильный. Поэтому управление здравоохранения провело большую работу и с медиками, и с жителями области, и с религиозными деятелями. Нужно было объяснять, что донорство – дело хорошее, этим человек спасает жизни нескольких людей. Тем более что только в Павлодарской области насчитывается порядка 370 пациентов, пользующихся услугой гемодиализа, – всем им потенциально необходима пересадка почки. В донорском сердце по всей республике нуждается более ста человек – в основном это пациен­ты, перенесшие операцию по трансплантации аппарата «искусственное сердце».



…Пока еще рано говорить об окончательных результатах пересадки в Астане донорских органов павлодарки. Но прорыв в этой сфере медицины региона произошел. Аким области поблагодарил родственников умершей женщины за их благородство и понимание ситуации, а имамы региона обратились к верующим с разъяснениями, что ислам не запрещает пересадку органов ради спасения чьей-то жизни, но это должно быть сделано бескорыстно. Так оно и было.

